RBI will Milliardenklage gegen Rasperia in Österreich einreichen

Wien, 23. Jul (Reuters) - ⁠Die Raiffeisen Bank International (RBI) will mit einer Milliardenklage gegen die russische Gesellschaft Rasperia in Russland eingezogene Gelder zurückholen. Das Geldhaus werde "zeitnah" beim Handelsgericht Wien rund 3,15 Milliarden Euro geltend machen, teilte die RBI am Donnerstag mit. Den Weg dafür ebnete ein russisches Gericht mit einer Entscheidung, die der Bank seit Donnerstag schriftlich vorliegt. Von Rasperia war zunächst kein Kommentar zu erhalten. An der Wiener Börse legten ‌die RBI-Aktien um 3,66 Prozent auf 58 Euro zu.

Die geforderten 3,15 Milliarden Euro setzen sich aus rund 2,4 Milliarden Euro zusammen, die der RBI-Tochter in Russland vom Zentralbankkonto eingezogen wurden, zuzüglich entgangener Zinsen, Verfahrenskosten und Wechselkurseffekte. Ziel der Klage ist ⁠der Zugriff auf ⁠die eingefrorenen Rasperia-Werte. Konkret geht es um 28,5 Millionen Aktien des Wiener Baukonzerns Strabag, Dividenden sowie eine Barausschüttung aus einer früheren Strabag-Kapitalherabsetzung.

Das Gericht untersagte der RBI, ihrer russischen Tochter AO Raiffeisenbank, der Strabag und deren österreichischen Kernaktionären zwar weitgehend, Rasperia außerhalb Russlands zu belangen. Rasperia hält 24,1 Prozent an der Strabag, die wegen EU-Sanktionen eingefroren sind. Für die RBI und ihre Tochter gilt jedoch eine Ausnahme: Sie dürfen in Österreich klagen, ohne eine in Russland angedrohte Strafzahlung von bis zu 2,85 Milliarden Euro ‌auszulösen. Bislang hatte die RBI diesen Schritt aus Sorge vor weiteren finanziellen Schlägen ‌in Russland gescheut. Nun sehe RBI das Prozessrisiko erheblich verringert.

Die Strabag sieht allfälligen Strafen aus der Unterlassungsverfügung gelassen entgegen. Etwaige finanzielle Folgen eines Verstoßes träten ausschließlich in Russland ein, teilte der Baukonzern mit. Da sämtliche dortigen Vermögenswerte 2022 abgeschrieben worden seien, hätte eine Strafanordnung keine unmittelbaren ⁠Ergebnisauswirkungen.

Der RBI-Vorstand hält einen positiven Ausgang für sehr wahrscheinlich, da der Schaden unbestritten sei. Erlöse aus einer Vollstreckung könnten innerhalb von ‌sechs bis zwölf Monaten zufließen. Basis dafür ist die EU-Sanktionsverordnung, die ⁠es westlichen Firmen erlaubt, auf Vermögenswerte sanktionierter Schädiger zuzugreifen. Die Rechtsstreitigkeiten dürften den RBI-Konzern ohne Russland-Geschäft im laufenden Jahr bis zu 150 Millionen Euro kosten.

Wer heute hinter Rasperia steht, ist unklar. Früher wurde die Gesellschaft dem sanktionierten Oligarchen Oleg Deripaska zugerechnet, der dies inzwischen bestreitet. Der Rechtsstreit entzündete sich an den eingefrorenen Strabag-Dividenden, die der Baukonzern ‌nicht an Rasperia auszahlen darf. Die russische Gesellschaft klagte daraufhin in ⁠Kaliningrad auf Schadenersatz. Da Strabag und deren Kernaktionäre - zu ⁠denen der RBI-Hauptaktionär Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien zählt - in Russland kein Vermögen besitzen, bezog Rasperia die russische RBI-Tochter in das Verfahren ein. Das Gericht verurteilte die AO Raiffeisenbank im Frühjahr 2025 zur Zahlung der 2,4 Milliarden Euro.

Die RBI ist die größte noch in Russland tätige westliche Bank. Seit dem Angriff auf die Ukraine prüft sie einen Ausstieg. Auf Druck der Europäischen Zentralbank (EZB) hat das Institut sein dortiges Geschäft deutlich zurückgefahren und vergibt keine neuen Kredite mehr.

RBI-Chef Johann Strobl hatte zunächst auf eine politische Lösung gesetzt. Die österreichische Regierung machte sich auf EU-Ebene für das Institut stark und blockierte zeitweise sogar ein Russland-Sanktionspaket. Wien wollte die "doppelte Bereicherung" verhindern, bei der sanktionierte Akteure in Russland Schadenersatz erhalten und zugleich ihre eingefrorenen Werte in Europa ⁠behalten. Wien lenkte beim 21. Sanktionspaket zwar ein, der Europäische Rat beauftragte die EU-Kommission jedoch lediglich mit der Ausarbeitung eines Lösungsvorschlags.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)