Rendite für zehnjährige Bundesanleihe steigt auf 15-Jahreshoch

Berlin, 23. ⁠Jul (Reuters) - Die Rendite der deutschen Bundesanleihe mit zehnjähriger Laufzeit ist auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen. Sie kletterte am Donnerstag zeitweise auf 3,20 Prozent und erreichte damit das höchste Niveau seit 2011. Experten erklärten dies mit der Erwartung vieler ‌Investoren, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins wegen der gestiegenen Energiepreise früher oder später straffen werde. Die Rendite der zweijährigen Bundesanleihe, die besonders stark auf die ⁠Zinserwartungen reagiert, ⁠legte auf 2,88 Prozent zu und erreichte damit den höchsten Wert seit Juli 2024.

Für die Bundesregierung sind das schlechte Nachrichten: Sie plant mit Rekordschulden. Steigen die Marktzinsen, steigen in der Regel auch ihre Zinskosten deutlich. Das schränkt ihren Spielraum für andere Ausgaben erheblich ein.

"Ein wesentlicher Treiber ist der jüngste Anstieg des Ölpreises", ‌erklärte Maximilian Wienke, Analyst beim Online-Broker eToro, die ‌Marktbewegungen. Die Nordseesorte Brent näherte sich wegen des wiederaufgeflammten Krieges im Nahen Osten der Marke von 100 US-Dollar je Barrel. An den Märkten wächst deshalb die Sorge, dass höhere ⁠Energiepreise die Inflation erneut anheizen könnten. "Außerdem dürfte Deutschland mit der Lockerung der Schuldenbremse ‌in den kommenden Jahren deutlich mehr Anleihen ⁠emittieren", nannte Wienke einen weiteren Grund. "Um genügend Käufer für diesen wachsenden Schuldenberg zu finden, muss der Staat höhere Renditen bieten." Auch das treibe die langfristigen Zinsen nach oben.

Die EZB beließ ihren Leitzins am Donnerstag wie ‌erwartet bei 2,25 Prozent, nachdem sie ihn ⁠im Juni erstmals seit drei Jahren ⁠heraufgesetzt hatte. Die Tür für eine Zinserhöhung im September wurde aber offen gehalten. "Die Unsicherheit ist nach wie vor hoch, und die Auswirkungen des Energieschocks auf die Inflation sind noch nicht vollständig zum Tragen gekommen", betonten die Währungshüter. Sie wollen Intensität und Dauer des Schocks genau beobachten und von Sitzung zu Sitzung entscheiden.

Auch in anderen Euro-Ländern zogen die Renditen an. Die Rendite der zehnjährigen französischen Anleihe stieg auf 4,0 Prozent, den höchsten Wert seit 2009. Die ⁠Rendite der italienischen zehnjährigen Anleihe kletterte auf 4,04 Prozent.

(Bericht von Rene Wagner und Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)