

EQS-Media / 23.07.2026 / 13:45 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

REPLOID expandiert: Vertriebsgesellschaft für Ozeanien gegründet

REPLOID hält 51 %

ASAMER Familienstiftung und Unternehmer Ferdinand Heilig halten jeweils 24,5 %

Wels, 23.Juli 2026 – Die REPLOID Group AG („REPLOID“) treibt ihre internationale Expansion weiter voran. Mit der Gründung einer Vertriebsgesellschaft in Neuseeland erschließt REPLOID die Märkte in Ozeanien – insbesondere Neuseeland und Australien.

Der Markt für organische Reststoffe ist ein kräftig wachsender Sektor, der stark von der Kreislaufwirtschaft und staatlichen Vorgaben geprägt ist. Australien hat mit dem „Australia’s Circular Economy Framework“ (2024) ein umfassendes Konzept zur Steigerung der Ressourceneffizienz, zur Abfallvermeidung und zur Nutzung von Sekundärrohstoffen etabliert.

Demnach fallen jährlich mehr als 7,6 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an, was wirtschaftlichen Kosten von umgerechnet über € 22 Milliarden entspricht. Ein zentrales Ziel ist die Halbierung dieser Abfälle bis 2030. Als eine der Maßnahmen wird im Rahmenwerk explizit die Verwertung von Agrarabfällen mittels Insektentechnologie genannt.

Wie bereits in der Vergangenheit setzt REPLOID auch bei diesem Expansionsschritt auf starke Partner mit fundiertem Know-how und etablierten Netzwerken in der Zielregion. Für die Markterschließung in Neuseeland und Australien konnte eine Zusammenarbeit mit der ASAMER Familienstiftung und dem Unternehmer Ferdinand Heilig vereinbart werden, die mit ihrer regionalen Marktkenntnis den Eintritt in die Region aktiv unterstützen. Die operative Umsetzung der Projekte verantwortet REPLOID.

Die Familie Asamer ist bekannt durch das gleichnamige Familienunternehmen in den Kernbereichen Kies, Stein, Beton, Recycling und Erdbau.

Ferdinand Heilig hat im Jahr 2004 die CARBON Gruppe gegründet, die er bis heute als CEO führt. Die Unternehmensgruppe entwickelt, finanziert und betreibt nachhaltige sowie wirtschaftlich tragfähige Projekte.

Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID: „Mit der ASAMER Familienstiftung und Ferdinand Heilig haben wir zwei starke Partner gewonnen, die unsere Expansion nach Ozeanien maßgeblich unterstützen werden. Insbesondere Australien setzt bereits konsequent Maßnahmen zur Reduktion und Verwertung von Lebensmittelabfällen um. Das Potenzial, diese Abfälle mittels Insektentechnologie in hochwertige Rohstoffe umzuwandeln, wird auf politischer Ebene klar erkannt und gefördert.”

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 |

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Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG

Schlagwort(e): Unternehmen

23.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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Sprache: Deutsch Unternehmen: REPLOID Group AG Durisolstraße 6 4600 Wels Österreich Telefon: +43 660 / 776 50 40 E-Mail: office@reploid.eu Internet: reploid.eu ISIN: AT0000A3HRX5 Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF) LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12 EQS News ID: 2370662

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