Rückruf bei Tedi - Ablösungen an Wokpfanne
dpa-AFX · Uhr
DORTMUND (dpa-AFX) - Tedi ruft eine Wokpfanne zurück, weil sich Partikel der Antihaftbeschichtung lösen und in Lebensmittel gelangen könnten. Betroffen ist die Wokpfanne mit der Artikelnummer 995731003421000000800. Wie die Webseite lebensmittelwarnung.de mitteilte, wurde das Produkt bundesweit in Tedi-Filialen verkauft.
Verbraucher werden gebeten, die betroffene Wokpfanne nicht weiter zu benutzen. Stattdessen soll sie in eine Tedi-Filiale zurückgebracht werden. Kunden erhalten den Angaben zufolge bei Rückgabe des Produkts den Kaufpreis erstattet./ddj/DP/jha
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