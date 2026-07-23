Schwache Reaktion auf Ertragszahlen und Öl-Schock

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



Die Wall Street geht deutlich schwächer an den Start. Belastet werden die Märkte von einem erneuten Anstieg des Ölpreises auf zeitweise fast 100 US-Dollar je Barrel, nachdem Angriffe auf saudische Öltanker im Roten Meer die Sorge vor einer Ausweitung des Nahostkonflikts verstärken. Die steigenden Energiepreise treiben zugleich die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben und nähren Spekulationen über weitere Zinserhöhungen der Fed. Im Mittelpunkt stehen jedoch die Reaktionen auf die Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne: Alphabet übertraf zwar die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn und glänzte insbesondere mit einem Cloud-Wachstum von 82 Prozent, erhöhte aber die Prognose für die KI-Investitionen 2026 auf 195 bis 205 Milliarden US-Dollar, was den freien Cashflow belastet und die Aktie unter Druck setzt. Tesla verfehlte die Gewinnerwartungen deutlich, leidet unter sinkenden Margen und negativen freien Cashflows, während Elon Musk die Erwartungen an Optimus und Robotaxis dämpfte. Dagegen sorgt ServiceNow mit starken Zahlen und einer angehobenen Jahresprognose für Erleichterung im zuletzt stark unter Druck geratenen Softwaresektor. Im Halbleiterbereich bleibt das Bild gemischt: Texas Instruments überzeugte mit starken Ergebnissen und einem robusten Ausblick, während STMicroelectronics trotz guter Quartalszahlen mit einem vorsichtigen Ausblick enttäuscht. Analystenseitig senken mehrere Häuser ihre Kursziele für Alphabet, Tesla und IBM, während ServiceNow, Texas Instruments und Apple überwiegend positive Kommentare erhalten.



00:00 Überblick: Diverse Belastungsfaktoren

01:22 Wirtschaftsdaten & mögliche Zinsanhebung

02:32 Geopolitik: Iran bleibt wehrhaft | Ölpreise | Konsequenzen

07:59 S&P 500: Schätzungen zu hoch? | Texas Instruments | IBM u.m.

09:49 Analysten: IBM | Google | OpenAI | Service Now u.m.

17:28 Albertsons: Einbruch deutet auf Vorsicht der Konsumenten hin

19:13 Fluggesellschaften & Treibstoffkosten | Lockheed Martin u.v.m.

22:17 Meldungen: Moonshot | Rede AMD CEO | Stripe | Autowerte

24:40 Analysten: Apple | Coinbase | GE Aerospace | AT&T | T-Mobile

26:12 Tesla: Margen brechen ein | Analysten



*Werbung