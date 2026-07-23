Selbstständige kommen besonders häufig auf lange Arbeitszeiten

Berlin, 23. ⁠Jul (Reuters) - Viele Erwerbstätige in Deutschland leisten überlange Arbeitszeiten. Im vergangenen Jahr arbeiteten 7,1 Prozent der rund 30 Millionen Vollzeitbeschäftigten in der Regel 49 Stunden und mehr pro Woche, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Selbstständige mit Beschäftigten (44,5 Prozent) und Solo-Selbstständige (23,0 Prozent) ‌waren davon am häufigsten betroffen. Der Anteil bei vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern lag bei 4,1 Prozent. Im Durchschnitt betrug die Wochenarbeitszeit im vergangenen Jahr 40,2 Stunden.

"Generell gilt: ⁠je älter die ⁠Erwerbstätigen, desto länger die Arbeitszeiten", erklärten die Statistiker. Während 1,4 Prozent der Vollzeiterwerbstätigen im Alter von 15 bis 24 Jahren mindestens 49 Stunden pro Woche arbeiteten, lag dieser Anteil bei denjenigen zwischen 55 und 64 Jahren bei 9,6 Prozent. "Einer der Gründe für die deutlichen Unterschiede ist der hohe Anteil überlanger Arbeitszeiten bei ‌Führungskräften, die eher in höheren Altersgruppen und bei ‌Männern zu finden sind", hieß es.

Der Frauenanteil an Führungspositionen lag mit 30,3 Prozent auch im vergangenen Jahr deutlich niedriger als der Frauenanteil an allen Erwerbstätigen von 47,1 Prozent. Zwar ⁠finden sich heute mehr Frauen in Führungspositionen als noch vor gut 30 Jahren (1992: 25,8 ‌Prozent). Dennoch waren 2025 immer noch knapp ⁠sieben von zehn Führungskräften männlich.

Selbstständige mit Beschäftigten arbeiten häufiger am Abend als Arbeitnehmer: 30,8 Prozent von ihnen waren regelmäßig zwischen 18 und 23 Uhr tätig. Bei den Arbeitnehmern lag der Anteil hingegen bei nur gut ‌jeder siebten Person (13,4 Prozent). Bei der Nachtarbeit ⁠von 23 bis sechs Uhr glichen ⁠sich die Anteile an: Nur 4,2 Prozent der Selbstständigen mit Beschäftigten und 4,3 Prozent der Arbeitnehmer arbeiteten in diesem Zeitraum.

Auch zu geringe Arbeitszeiten können zur Belastung werden – nicht nur, weil sie meist zu Gehaltseinbußen führen. "Teilweise wird kürzer gearbeitet, weil gerade keine Tätigkeit mit höherer Stundenzahl zu finden ist", betonten die Statistiker. Für 4,9 Prozent aller gut 13 Millionen Teilzeiterwerbstätigen war 2025 die Teilzeitarbeit eine Notlösung. Sie gaben als Grund an, keine Vollzeitstelle gefunden zu haben. Im ⁠Vergleich zu 2015 hat sich der Anteil mehr als halbiert (2015: 12,9 Prozent).

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)