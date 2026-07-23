Selenskyj: Neue Militärführung soll Mobilmachung verbessern

Kiew, ⁠23. Jul (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beauftragt die neue Militärführung mit einer besseren Mobilmachung und will den abgesetzten Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow im Kabinett ‌halten. Der neue Verteidigungsminister Jewhenij Chmara und der neue Oberbefehlshaber Mychajlo Drapatyj müssten die Rekrutierung ⁠von Soldaten ⁠verbessern, sagte Selenskyj der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zufolge am Donnerstag. Fedorow seien mehrere Posten angeboten worden, darunter ein Ressort für Verteidigungsinnovationen im Rang eines Vizeministerpräsidenten. Selenskyj bestätigte, dass er Ex-Ministerpräsidentin ‌Julija Swyrydenko den wichtigen Botschafterposten ‌in den USA angeboten habe.

Der bisherige Verteidigungsminister Fedorow, ein junger Technologieexperte, und der bisherige Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj, ⁠ein altgedienter General sowjetischer Schule, hatten sich öffentlich ‌überworfen. Daraufhin hatte Selenskyj ⁠zunächst Fedorow und dann, nach öffentlichen Protesten, auch Syrskyj entlassen. Im Zuge dessen hatte Selenskyj das Kabinett umgebildet. Der neue Verteidigungsminister ‌Chmara, ein ehemaliger ⁠Geheimdienstler und Drohnenexperte, und ⁠der neue Militärchef Drapatyj sollen nach bisherigen Angaben Angriffe auf Russland verstärken und Effizienzmängel beheben. Dazu zählen Rekrutierungsprobleme und Korruption. Chmara ist bisher nur geschäftsführend im Amt, weil seine Bestätigung durch das Parlament noch aussteht.

(Bericht von Yuliia Dysa, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)