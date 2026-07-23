ServiceNow: Abonnements und KI-Integration stützen angehobene Jahresprognose
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Thema: KI
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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