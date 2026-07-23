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ServiceNow: Abonnements und KI-Integration stützen angehobene Jahresprognose

DZ BANK · Uhr
Thema: KI
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

ServiceNow: Abonnements und KI-Integration stützen angehobene Jahresprognose


Der Softwarekonzern ServiceNow hat am 22. Juli Geschäftszahlen für das zweite Quartal präsentiert und dabei von einer spürbar beschleunigten Nachfrage im Bereich der Künstlichen Intelligenz profitiert. Mit einem Umsatz über den Erwartungen und einer soliden Margenentwicklung hat das Unternehmen in der Folge seine Prognose für die jährlichen Abonnementeinnahmen nach oben korrigiert.

Solide Finanzergebnisse im zweiten Quartal 2026 

Im Bericht vom 22. Juli 2026 legte ServiceNow Ergebnisse vor, die über den Schätzungen der Analysten lagen. Der Konzern verzeichnete im zweiten Quartal einen Gesamtumsatz von 3,99 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Konsensprognose von 3,93 Milliarden US-Dollar übertraf. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) lag bei 0,90 US-Dollar und fiel damit höher aus als die erwarteten 0,86 US-Dollar. Das Kerngeschäft des Unternehmens, die Einnahmen aus Abonnements, wuchs währungsbereinigt um 23 Prozent auf 3,877 Milliarden US-Dollar. Ein maßgeblicher Indikator für die künftige Umsatzentwicklung ist der aktuelle Auftragsbestand (Current Remaining Performance Obligations), welcher sich auf 13,2 Milliarden US-Dollar belief und währungsbereinigt um 21,5 Prozent zulegte. Diese Entwicklung unterstreicht die grundlegende Stabilität der Nachfrage nach Cloud-Software, auch wenn das Unternehmen bei einigen Metriken von leichten Währungseffekten sowie zeitlichen Verschiebungen von Regierungsaufträgen profitierte.



Endlos Turbo Long 64,2523 open end: Basiswert ServiceNow Inc. Registered Share

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Quelle: DZ BANK: Geld 23.07. 13:48:01, Brief 23.07. 13:48:01
0,31 EUR 0,35 EUR 19,23% Basiswertkurs: 95,46 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 01:00:00
Basispreis 64,2523 USD Knock-Out-Barriere 64,2523 USD
Hebel 2,50x Abstand zum Basispreis in % 32,69%
Abstand zum Knock-Out in % 32,69% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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