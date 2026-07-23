SFS zeigt starken Fortschritt im ersten Halbjahr 2026

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SFS Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
SFS zeigt starken Fortschritt im ersten Halbjahr 2026

23.07.2026 / 06:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die SFS Group liegt nach dem ersten Halbjahr 2026 auf Kurs, die gesteckten Ziele zu erreichen. Mit einem Umsatz von CHF 1’559.3 Mio. und einer normalisierten EBIT-Marge von 13.3% wurden die Wachstumsziele übertroffen. Mit mehreren Akquisitionen hat SFS die Chance erfolgreich genutzt, das organische Wachstum durch strategische Übernahmen gezielt zu ergänzen.

Medien & Newsroom

Freundliche Grüsse Benjamin Sieber Valentina Dönz Corporate Communications SFS Group AG Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg T +41 71 727 62 48 corporate.communications@sfs.comsfs.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SFS Group AG
Rosenbergsaustrasse 8
9435 Heerbrugg
Schweiz
Telefon:+41 78 880 49 90
E-Mail:corporate.communications@sfs.com
Internet:www.sfs.com
ISIN:CH0239229302
Valorennummer:23922930
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2370318
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