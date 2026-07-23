Sonderkosten und starker Franken belasten Givaudan-Gewinn

Frankfurt, ⁠23. Jul (Reuters) - Der Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan hat im ersten Halbjahr wegen des starken Frankens und hoher Sonderkosten einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Der ‌Nettogewinn brach um 19,8 Prozent auf 475 Millionen Franken ein, wie der Konzern am Donnerstag ⁠mitteilte. ⁠Das operative Ergebnis (Ebitda) sank um 13 Prozent auf 820 Millionen. Givaudan verwies auf Einmalkosten in Höhe von 103 Millionen Franken unter anderem durch Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten und Untersuchungen von Wettbewerbsbehörden ‌in der Duftstoffindustrie. Der Umsatz ‌ging um 1,7 Prozent auf knapp 3,8 Milliarden Franken zurück. Bereinigt um Währungseffekte und Zukäufe wuchsen ⁠die Erlöse jedoch um 3,6 Prozent, was etwas ‌über den Erwartungen der ⁠Analysten lag.

Um die gestiegenen Beschaffungskosten auszugleichen, setze das Unternehmen Preiserhöhungen durch, erklärte Givaudan. Während das Geschäft mit Parfüms und Schönheitsprodukten organisch ‌um 6,5 Prozent ⁠zulegte, verzeichnete die Sparte für ⁠Lebensmittelaromen ein Plus von 0,5 Prozent und kehrte damit zum Wachstum zurück. An seinen mittelfristigen Zielen hielt der Konzern fest: Bis 2030 strebt Givaudan weiter ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent an.

(Bericht von Sabine Wollrab. Redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)