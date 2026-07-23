Märkte heute

STMicro-Ausblick enttäuscht – Cloud-Boom bei Alphabet

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: LPKF, Traton, STMicroelectronics, GE Vernova, Honeywell, AMD, Tesla, IBM, ServiceNow und Alphabet.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

STMicroelectronics: Gute Zahlen, schwacher Ausblick

Der Chiphersteller kehrt in die Gewinnzone zurück und übertrifft die Erwartungen. Warum die STMicroelectronics-Aktie dennoch deutlich nachgibt und welche Prognose die Stimmung im gesamten europäischen Halbleitersektor belastet, schauen wir uns genauer an.

ServiceNow: KI-Geschäft erreicht neue Größenordnung

Starkes Wachstum, hohe Margen und eine wichtige Marke im KI-Geschäft: ServiceNow liefert überzeugende Zahlen. Doch ein Detail im Ausblick sorgt dafür, dass nicht alle Fragen beantwortet sind.

Alphabet: Cloud-Wachstum trifft auf hohen Kapitalbedarf

Google Cloud beschleunigt deutlich und Gemini gewinnt weiter an Reichweite. Gleichzeitig steigen die Investitionen kräftig, der Free Cashflow wird negativ und ein großer Teil des ausgewiesenen Gewinns stammt nicht aus dem operativen Geschäft.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
IBM
AMD
Tesla
ServiceNow
Alphabet C
GE Vernova
STMicroelectronics
TRATON

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