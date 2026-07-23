STMicro-Ausblick enttäuscht – Cloud-Boom bei Alphabet

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

STMicroelectronics: Gute Zahlen, schwacher Ausblick

Der Chiphersteller kehrt in die Gewinnzone zurück und übertrifft die Erwartungen. Warum die STMicroelectronics-Aktie dennoch deutlich nachgibt und welche Prognose die Stimmung im gesamten europäischen Halbleitersektor belastet, schauen wir uns genauer an.

ServiceNow: KI-Geschäft erreicht neue Größenordnung

Starkes Wachstum, hohe Margen und eine wichtige Marke im KI-Geschäft: ServiceNow liefert überzeugende Zahlen. Doch ein Detail im Ausblick sorgt dafür, dass nicht alle Fragen beantwortet sind.

Alphabet: Cloud-Wachstum trifft auf hohen Kapitalbedarf

Google Cloud beschleunigt deutlich und Gemini gewinnt weiter an Reichweite. Gleichzeitig steigen die Investitionen kräftig, der Free Cashflow wird negativ und ein großer Teil des ausgewiesenen Gewinns stammt nicht aus dem operativen Geschäft.