Symrise stärkt Duftstoffgeschäft mit Zukauf in Frankreich
Frankfurt, 23. Jul (Reuters) - Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise will den französischen Duftspezialisten Floral Concept übernehmen. Der Dax-Konzern aus Holzminden habe eine entsprechende Vereinbarung zum vollständigen Erwerb unterzeichnet, teilte Symrise am Donnerstag mit. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Abschluss des Deals sei für das dritte Quartal geplant. Floral Concept hat seinen Sitz in der traditionellen Parfum-Region Grasse und ist auf die Verarbeitung von Rohstoffen wie Jasmin, Rose und Orangenblüte zu hochwertigen Duftstoffen spezialisiert.
Mit dem Zukauf reagiert Symrise auf die wachsende Nachfrage nach natürlichen Inhaltsstoffen in der Parfümerie. Das 2002 gegründete französische Unternehmen soll mit dem bereits bestehenden Symrise-Geschäft für natürliche Düfte gebündelt werden. Damit schaffe der Konzern in Grasse ein eigenständiges Cluster für diesen Bereich und entwickle sein Portfolio gezielt weiter, erklärte Symrise-Vorstand Michael Friede.
(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)