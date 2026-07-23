Symrise stärkt Duftstoffgeschäft mit Zukauf in Frankreich

Frankfurt, ⁠23. Jul (Reuters) - Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise will den französischen Duftspezialisten Floral Concept übernehmen. Der Dax-Konzern aus Holzminden habe ‌eine entsprechende Vereinbarung zum vollständigen Erwerb unterzeichnet, teilte Symrise am Donnerstag mit. ⁠Zum ⁠Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Abschluss des Deals sei für das dritte Quartal geplant. Floral Concept hat seinen Sitz in der traditionellen ‌Parfum-Region Grasse und ist ‌auf die Verarbeitung von Rohstoffen wie Jasmin, Rose und Orangenblüte zu hochwertigen ⁠Duftstoffen spezialisiert.

Mit dem Zukauf reagiert Symrise auf ‌die wachsende Nachfrage ⁠nach natürlichen Inhaltsstoffen in der Parfümerie. Das 2002 gegründete französische Unternehmen soll mit dem bereits bestehenden ‌Symrise-Geschäft für natürliche ⁠Düfte gebündelt werden. Damit ⁠schaffe der Konzern in Grasse ein eigenständiges Cluster für diesen Bereich und entwickle sein Portfolio gezielt weiter, erklärte Symrise-Vorstand Michael Friede.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)