T-Mobile US gewinnt weniger neue Kunden - Aber mehr als erwartet

Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im zweiten Quartal mehr neue Kunden gewonnen als erwartet. Unter dem Strich kamen 277.000 Vertragskunden hinzu, wie der zur Deutschen Telekom gehörende US-Mobilfunkkonzern am Donnerstag in Bellevue mitgeteilt hat.

Das sind zwar 13 Prozent weniger Nettoneukunden als vor einem Jahr, Analysten hatten jedoch mit noch etwas weniger gerechnet. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel zuletzt um 3,1 Prozent nach.

Die Jahresprognose für den bereinigten freien Barmittelfluss erhöhte der Konzern indessen auf eine Spanne von 18,4 bis 18,8 Milliarden Dollar. Zuvor standen hier noch 18,1 bis 18,7 Milliarden auf dem Zettel. Die anderen Ziele für 2026 wurden bestätigt. So erwartet das Management um Konzernchef Srini Gopalan im laufenden Jahr unter dem Strich weiter 950.000 bis 1,05 Millionen neue Vertragskundenkonten.

Der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal um 7,9 Prozent auf 22,8 Milliarden Dollar (20 Mrd Euro). Analysten hatten hier einen Tick mehr erwartet. Der Serviceumsatz verbesserte sich dabei um 8,9 Prozent auf rund 19 Milliarden Dollar. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Core Ebitda) verzeichnete das US-Unternehmen einen Anstieg um 11,7 Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar und damit etwas mehr als am Markt prognostiziert. Unter dem Strich stieg der Gewinn leicht um 0,5 Prozent auf rund 3,2 Milliarden.