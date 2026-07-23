Trading-Chance T-Bond: Antizyklischer Einstieg!

Was ist der RW Predator?

Viele gängige Indikatoren haben erhebliche Schwächen, da sie meist die Volatilität der letzten x Kerzen normieren und als das Maß der Dinge nehmen. Darauf basierend berechnen sie dann, wann „oben“ erreicht ist und wann „unten“. Das ist insofern zum Scheitern verurteilt, als die Märkte sich in einem ständigen Kontrahieren der Volatilität befinden. Grob vereinfacht gesagt wäre das also so, wie wenn man sagen würde „immer, wenn es zwei Prozent gestiegen ist, wird es danach fallen“, tatsächlich steigt es mal zwei, mal vier und auch mal acht Prozent, ehe eine Zwischenkorrektur einsetzt. Unser RW Predator (eine Eigenentwicklung von René Wolfram von RealMoneyTrader.com) nimmt keine Volatilitäten zur Grundlage der Berechnung, sondern die Struktur, wie sich der Markt bewegt. Er generiert manchmal Signale, wenn der Markt nur seitwärts gelaufen war, manchmal, wenn er sich zuletzt in einem moderaten und manchmal wenn er jüngst in einem dynamischen Trend war. Erreicht der Indikator die unteren beiden Signallevel suchen wir Long-Einstiege. Dabei nehmen wir immer das Hoch der jeweils letzten abgeschlossenen Tageskerze. Erreicht der RW Predator die obere(n) Signallinie(n), so suchen wir einen Short-Einstieg über das Unterschreiten des Tiefs der letzten abgeschlossenen Kerze.

Seltenes Signal vom RW Predator

In den letzten anderthalb Jahren gab es nur drei Long-Setups im RW Predator. Nun wird mit dem heutigen Tag das vierte Signal generiert. Wir haben die vorherigen drei Signale mit den senkrecht gestrichelten Linien (grün) im Chart kenntlich gemacht. Achten Sie darauf, was jeweils rechts davon mit dem Kurs passierte: es ging jeweils aufwärts mit dem T-Bond (siehe rote Pfeile). Unterschiedlich sind dabei die Ausprägungen. Einige Signale bringen acht bis 10 Punkte, andere gerade einmal zwei bis vier. Ein wirklich schlechtes Timing gibt es nur sehr selten. Seit 2020 generierte der RW Predator genau drei Signale Long, auf die keine Richtungsänderung erfolgte, sondern sich der Abwärtstrend fortsetzte. Erst von einem deutlich tieferen Niveau aus begann die Erholung, die aber auch in diesen Fällen zumindest an oder leicht über das Signallevel führte. Solche Signale sind sicher nicht jene, für die man sich stolz auf die Schulter klopfen möchte. Doch wenn man bei den schlechtesten Signalen und Trades zumindest plus/minus Null rauskommt (nach größerer Varianz), dann ist das für uns mit 29 Jahren Vollzeit-Tradingerfahrung absolut in Ordnung. Es gibt schlicht und ergreifend nichts, was immer trifft. Gelegentlich greifen Signale nicht. Das gehört dazu.

Quelle: www.tradingview.com

China als großer Verkäufer, aber…

Der T-Bond bildet als langlaufende US-Staatsanleihe das Rückgrat des globalen Finanzsystems und gilt Investoren weltweit als Referenz für risikofreie Erträge. Die Emission dieser Schuldtitel dient der Finanzierung des amerikanischen Bundeshaushalts, wobei ein beträchtlicher Teil der ausstehenden Verbindlichkeiten von ausländischen Gläubigern gehalten wird. Zu den einflussreichsten internationalen Haltern zählen allen voran Japan und China sowie bedeutende internationale Finanzplätze wie das Vereinigte Königreich, Belgien und die Kaimaninseln. Während manche Staaten ihre Bestände aus strategischen Gründen wie der Diversifizierung von Devisenreserven oder zur Stützung der eigenen Währung verringern, bauen andere Länder ihre Positionen in amerikanischen Regierungsanleihen kontinuierlich aus.

Die Dynamik der ausländischen Halterpositionen lässt sich präzise anhand der Daten des US-Finanzministeriums (Treasury International Capital Data) nachvollziehen. Japan nimmt seit Jahren unangefochten die Spitzenposition ein und hat seine Bestände in den letzten zwei Jahren weiter aufgestockt. Im Gegensatz dazu setzt China seinen mehrjährigen Trend des gezielten Portfolioschnitts fort. Peking reduziert den Bestand an amerikanischen Staatspapieren schrittweise und schichtet Devisenreserven verstärkt in Sachwerte wie Gold oder andere Vermögenswerte um. Auch andere Schwellenländer wie Brasilien und Indien verzeichneten im Jahresvergleich deutliche Nettoverkäufe, wohingegen europäische Partner und Finanzdrehscheiben wie Großbritannien und Belgien ihre Bestände massiv erhöhten.

Aus der Gegenüberstellung geht hervor, dass die Abgaben einzelner Nationen keineswegs zu einer schrumpfenden Gesamtnachfrage geführt haben. Während China seine Position innerhalb von zwölf Monaten um 92,5 Milliarden US-Dollar verringerte und auch Indien sowie Brasilien Bestände im Wert von 51,5 beziehungsweise 43,4 Milliarden US-Dollar abstießen, fing der Markt diese Verkäufe problemlos auf. Insbesondere das Vereinigte Königreich legte mit einem Zuwachs von knapp 130 Milliarden US-Dollar stark zu, was zu Teilen auch auf institutionelle Investoren und Hedgefonds zurückzuführen ist, die über den Finanzplatz London agieren. Insgesamt verbleibt das ausländische Gesamtvolumen an US-Regierungsschulden auf sehr hohem Niveau, was die zentrale Stellung der amerikanischen Staatspapiere im internationalen Finanzgefüge untermauert.

Staat / Territorium Bestand April 2025 Bestand April 2026 Veränderung Wert (USD) Entwicklung Trend Japan 1.134,5 Mrd. USD 1.209,9 Mrd. USD +75,4 Mrd. USD Zukauf Vereinigtes Königreich 807,7 Mrd. USD 937,5 Mrd. USD +129,8 Mrd. USD Zukauf China (Festland) 743,6 Mrd. USD 651,1 Mrd. USD -92,5 Mrd. USD Verkauf Kaimaninseln 446,5 Mrd. USD 471,6 Mrd. USD +25,1 Mrd. USD Zukauf Belgien 411,1 Mrd. USD 459,9 Mrd. USD +48,8 Mrd. USD Zukauf Indien 232,5 Mrd. USD 181,0 Mrd. USD -51,5 Mrd. USD Verkauf Brasilien 212,0 Mrd. USD 168,6 Mrd. USD -43,4 Mrd. USD Verkauf

Starre vs. Dynamische Strategien

Streuung ist unserer Erfahrung nach der heilige Gral, wenn es denn einen gibt. Gemeint ist damit nicht, dass man sich einfach von allen Märkten eine kleine Portion ins Depot kaufen sollte, sondern vor allem Streuung bei Märkten, Handelsrichtungen und insbesondere bei den Strategien. So mischen wir in unserem Trading pro- und antizyklische, kurz-, mittel- und langfristige Setups, News-Strategien, technische Patterns, rein zeit- und rein preisbasierte Strategien. Wichtig ist es, dynamische und starre Ansätze zu mischen. Ein saisonal-zyklisches Vorgehen ist starr. Wenn wir alljährlich beim T-Bond am 10. Mai Long einsteigen und Anfang September aussteigen, dann ist dies ein starres Vorgehen. Sehr erfolgreich mit 75 Prozent Trefferquote zwar, aber es berücksichtigt keine aktuell-individuellen Entwicklungen und ist dementsprechend starr. Anders verhält es sich mit unserem RW Predator. Hier haben wir ein absolut dynamisches Instrument, bei dem wir nicht vorab wissen und planen können, wann Signale kommen.

Fazit

Suboptimal ist, dass in diesem Jahr der saisonale Effekt bis dato noch nicht greift, obgleich der naturgemäß stärkste Monat mit August noch bevorsteht. Nun kommt aber zu der starren Komponente (Saisonalität) eine dynamische mit dem RW Predator hinzu. Entsprechend haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, um an einer möglichen Kurs-Erholung partizipieren zu können, und stellen Ihnen das Produkt nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den T-Bond

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 98,633 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 110 Zählern entspricht das einem Hebel von 9,69. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PE4PJ9.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 114/115

Unterstützungen: 109

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den T-Bond

Basiswert T-Bond WKN PE4PJ9 ISIN DE000PE4PJ94 Basispreis 98,633 K.O.-Schwelle 98,633 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 9,69 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.