Toronto/Washington, 23. ⁠Jul (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat ein geplantes ziviles Atomabkommen mit Saudi-Arabien an die Bedingung geknüpft, dass das Königreich seine Beziehungen zu Israel normalisiert. Das Abkommen werde ‌zwar genehmigt, sei aber "vollständig davon abhängig, dass Saudi-Arabien dem hoch angesehenen und erfolgreichen Abraham-Abkommen beitritt", schrieb Trump ⁠am ⁠Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social. Israel begrüßte die Bedingung. Ein Beitritt Saudi-Arabiens zu dem Abkommen wäre ein "historischer Sprung nach vorn für den Frieden im Nahen Osten", hieß es aus dem Büro von ‌Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Die USA und Saudi-Arabien ‌hatten am Mittwoch eine Grundsatzeinigung über die zivile atomare Zusammenarbeit bekannt gegeben. Diese würde es Riad erlauben, mit ⁠US-Technologie Uran anzureichern und Reaktoren zu bauen. Damit die ‌Vereinbarung in Kraft treten ⁠kann, muss der US-Kongress noch zustimmen. Unklar blieb, was Trump mit einer weiteren Aussage in seinem Beitrag meinte, wonach es "keine Anreicherung von Material" ‌geben werde. Dies steht ⁠im Widerspruch zu den bisher ⁠bekannten Details der Übereinkunft. Die saudiarabische Regierung hat eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel bislang an Fortschritte bei der Gründung eines palästinensischen Staates geknüpft. Eine Stellungnahme aus Riad zu Trumps Äußerung lag zunächst nicht vor.

(Bericht von Bhargav Acharya und Timothy Gardners. Geschrieben von Isabelle NoackRedigiert von Scot W. ⁠StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)