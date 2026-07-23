US-Polizei erschießt Mann in Wisconsin - Video geht viral

23. Jul (Reuters) - In den ⁠USA ist es zu einem weiteren tödlichen Vorfall bei einem Polizeieinsatz gekommen, der auf Video aufgezeichnet wurde und Proteste ausgelöst hat. In der Stadt Madison im Bundesstaat Wisconsin wurde am Mittwoch ein Mann von einem Polizisten auf offener Straße erschossen, als es während des Versuchs der Festnahme zu einem Handgemenge kam. Nach Angaben der Polizei wurde der Beamte, der geschossen hat, mit einem Messer verletzt, das der Mann während des Gerangels gezückt haben ‌soll. Passanten filmten das Geschehen. Das Videomaterial verbreitete sich rasch online. Medienberichten zufolge war der Erschossene schwarz, während die vier an der Festnahme beteiligten Polizisten anscheinend alle weiß waren.

Der Polizeichef von Madison, John Patterson, kündigte auf einer Pressekonferenz eine unabhängige Untersuchung an und bat ⁠die Öffentlichkeit darum, keine ⁠voreiligen Schlüsse zu ziehen. Er habe zwei online zirkulierende Videoclips geprüft, aber es gebe weiteres Material, das noch nicht von vielen gesehen worden sei. Auf die Frage, ob er die Schießerei als offensichtlichen Fall von unverhältnismäßiger Gewaltanwendung einstufen würde, antwortete Patterson: "Das kann ich nicht beurteilen." In den USA kommt es immer wieder zu Fällen schwerer Polizeigewalt, die sich oft gegen Schwarze richtet und die in der Vergangenheit teils große Proteste ausgelöst hat.

OFFENBAR DREI SCHÜSSE

Nach Angaben des Polizeichefs reagierten die Beamten auf einen Notruf, mit dem eine Person gemeldet wurde, die sich mutmaßlich ‌an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Als die Polizei den Mann ausfindig gemacht habe, ‌sei dieser auf einem Fahrrad geflohen. Die Polizisten hätten ihn etwa 30 Minuten später eingeholt, und es sei zu einem Handgemenge gekommen, nachdem der Mann "entweder vom Fahrrad gefallen war oder von den Beamten vom Fahrrad gezogen wurde", so der Polizeichef.

Auf dem Videomaterial im Internet ist zu sehen, wie die vier uniformierten ⁠Polizisten den Mann festhalten, während Rufe wie "Loslassen" und "Er hat ein Messer" zu hören sind. In einem Ausschnitt ist zu hören, wie ein Beamter "Taser" ruft, ‌während die Polizisten den Mann festhalten. Sekunden später wird der Mann zu ⁠Boden gedrückt, und ein Beamter tritt ihm auf die Beine, während ein anderer seine Waffe zieht und drei Schüsse abfeuert. Dieser Beamte scheint die Waffe anschließend wieder in das Holster zu stecken und sich zu dem Mann hinzuknien, der sich nicht mehr bewegt.

Patterson sagte, auch er habe den Eindruck, dass drei Schüsse gefallen seien. Sie seien alle von demselben Beamten abgefeuert worden, ‌den er als erfahrenen Polizisten beschrieb. Der Polizist habe geschossen, nachdem er ⁠Verletzungen durch ein "großes Messer mit feststehender Klinge" erlitten habe, das ⁠der Mann kurz zuvor "herausgezogen oder gezückt" habe, während die Polizei versucht habe, ihn zu überwältigen, da er sich der Festnahme widersetzt habe. Zwischen dem Auftauchen des Messers und den Schüssen habe ein weiterer Beamter versucht, den Mann mit einem Taser außer Gefecht zu setzen, doch das Gerät habe aus unbekannten Gründen nicht gewirkt.

Patterson beschrieb den Erschossenen als einen Mann in seinen Dreißigern. Er lehnte es ab, sich zu seiner Hautfarbe oder zu derjenigen der vier Polizisten – drei Männer und eine Frau – zu äußern. Die afroamerikanische Bürgerinitiative Urban Triage gab an, der Erschossene sei schwarz gewesen. "Die Polizei von Madison hat einen weiteren schwarzen Mann erschossen. Wir müssen die Polizei von Madison genau im Auge behalten. Wir sorgen für unsere Sicherheit", erklärte die Gruppe in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Botschaft. Mehrere Medienportale zeigten Aufnahmen ⁠von Menschenmengen, die sich nach Bekanntwerden des Falls in Madison versammelten und aus Protest zum Kapitol des Bundesstaates zogen.

(Bericht von Steve Gorman and Kanishka Singh, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)