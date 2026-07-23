Handelsstreit
USA kündigen neue Zölle gegen 60 Handelspartner an
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Chip Somodevilla/Shutterstock.com
Wegen angeblich unzureichender Maßnahmen gegen Zwangsarbeit hat die US-Regierung auf die Einfuhren von 60 Handelspartnern einen Zoll von 10 beziehungsweise 12,5 Prozent angekündigt. Darunter fallen auch bestimmte Produkte aus der Europäische Union, wie das Büro des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer mitteilte.
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Trotzdem günstiger als GroßkonzerneComeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietetheute, 11:26 Uhr · The Market
Mythos der „besseren Dax-Alternative“Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidetgestern, 11:59 Uhr · onvista