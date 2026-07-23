22. Jul (Reuters) - ⁠Die USA und Saudi-Arabien haben ein Abkommen zur zivilen Nutzung der Kernenergie geschlossen. Der Vertrag ermögliche es Saudi-Arabien zudem, mit US-Technologie Reaktoren zu bauen, ‌teilte das US-Energieministerium am Mittwoch mit. Darüber hinaus werde dem Königreich die Anreicherung von Uran und ⁠die Wiederaufbereitung ⁠von radioaktiven Abfällen gestattet. Beide Verfahren gelten als mögliche Schritte auf dem Weg zu einer Kernwaffe. Im Gegensatz zu den Plänen der US-Vorgängerregierung verzichtet die von US-Energieminister Chris Wright und seinem ‌saudi-arabischen Kollegen Prinz Abdulasis bin ‌Salman unterzeichnete Vereinbarung auf ein Zusatzprotokoll, das der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) unangekündigte Inspektionen gestatten würde.

Das Abkommen wird nun ⁠dem US-Kongress vorgelegt, der 90 Sitzungstage Zeit hat, um ‌Einspruch zu erheben. Mehrere ⁠Abgeordnete der Demokraten äußerten Sorgen über ein mögliches Wettrüsten im Nahen Osten, das der Pakt auslösen könnte. Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin ‌Salman hatte wiederholt erklärt, ⁠sein Land strebe keine ⁠Atomwaffen an, würde im Falle einer iranischen Atombombe jedoch gleichziehen. Saudi-Arabien hatte zudem eine Zusammenarbeit mit China oder Russland in Aussicht gestellt, sollten die USA nicht zu einem Abkommen bereit sein.

(Bericht von Timothy Gardner, Ismail Shakil und Christian MartineBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Isabelle NoackBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)