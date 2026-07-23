Verfassungsgericht gibt Bundestag viel Spielraum in Gesetzgebung

Karlsruhe/Berlin, 23. Jul (Reuters) - ⁠Das Bundesverfassungsgericht räumt dem Parlament große Freiheiten bei der Gesetzgebung ein. Die Karlsruher Richter wiesen am Donnerstag im Hauptverfahren eine Klage des früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann gegen das Heizungsgesetz der Ampel-Regierung ab. Er hatte beanstandet, dass es zu wenig Zeit für die Beratungen im Bundestag gab. "Wie parlamentarische Verfahren und namentlich Gesetzgebungsverfahren ‌im Einzelnen ablaufen und zeitlich gestaltet werden, entscheidet aber grundsätzlich der Bundestag. Er hat dabei einen weiten Spielraum", so das höchste deutsche Gericht.

Eigentlich sollte das in der Bevölkerung, aber auch in ⁠der damaligen ⁠Koalition aus SPD, Grünen und FDP heftig umstrittene Gesetz Anfang Juli 2023 beschlossen werden. Dies verhinderte das Bundesverfassungsgericht aber, indem es dem Eilantrag Heilmanns stattgab. Der Bundestag vertagte daraufhin seine Entscheidung um zwei Monate auf Anfang September. Änderungen gab es aber nicht mehr. Mittlerweile wurde das Gesetz von der schwarz-roten Koalition deutlich aufgeweicht.

Heilmann reagierte enttäuscht auf das Urteil. "Verfassungsrechtlich gibt es jetzt faktisch keine zeitlichen ‌Grenzen mehr." Er hoffe, dass auf politischem Weg eine Veränderung ‌der Gesetzgebungspraxis erreicht werden könne. Viele Bundestagsabgeordnete würden oft nicht genau wissen, worüber sie abstimmten. Heilmann hatte im konkreten Fall kurzfristige und umfangreiche Änderungsanträge beanstandet, außerdem zu wenig Zeit für eine kritische Auseinandersetzung mit Gesetzentwürfen.

Das Verfassungsgericht ⁠entschied aber einstimmig gegen Heilmann. Für die Richter sei dabei entscheidend gewesen, ob der Austausch von ‌Argument und Gegenargument in einer öffentlichen Debatte möglich gewesen ⁠sei, betonten sie. Dass die Beratungen über das Heizungsgesetz diesen Zweck verfehlt hätten, habe Heilmann nicht darlegen können.

SPD: ES GIBT KEIN TEMPOLIMIT FÜR DIE GESETZGEBUNG

Die an dem damaligen Bundestagsbeschluss beteiligte SPD-Fraktion begrüßte das Urteil. "Wir freuen uns, dass das Verfassungsgericht zügige Gesetzgebung auch weiterhin ‌ermöglicht", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Johannes Fechner der "Rheinischen ⁠Post". "Die klare Feststellung des Verfassungsgerichts war, dass es ⁠kein pauschales Tempolimit für die Gesetzgebung gibt." Es hätten ausreichend Informationen vorgelegen, auch die Beratungszeit habe gereicht.

Der Verfassungsrechtler Alexander Thiele sagte der "Rheinischen Post", eine Intervention in den internen Gesetzgebungsprozess durch das Gericht wäre ein erheblicher Eingriff in die Parlamentsautonomie gewesen. Dies sei allenfalls in Extremfällen denkbar. Das habe das Gericht richtigerweise klargestellt. "Solange das konkrete Verfahren nach der vom Bundestag beschlossenen Geschäftsordnung abläuft, handelt es sich richtigerweise um Politik und nicht um eine vom Gericht zu entscheidende Rechtsfrage."

Heilmanns Eilantrag hatte 2023 mit fünf gegen zwei Stimmen Erfolg. Seitdem sind aber drei Richter im zuständigen ⁠Zweiten Senat des Gerichts ausgeschieden und wurden ersetzt.

(Bericht von Ursula Knapp und Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)