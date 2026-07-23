Verfassungsklage wegen Beratungszeit für Heizungsgesetz gescheitert

Karlsruhe, 22. ⁠Jul (Reuters) - Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Klage des früheren CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann wegen unzureichender Beratungszeit des früheren Heizungsgesetzes abgewiesen. Wie parlamentarische Verfahren und Gesetzgebungsverfahren zeitlich gestaltet würden, entscheide grundsätzlich der Bundestag, erläuterte Vizepräsidentin Ann-Katrin Kaufhold am Donnerstag. "Aus Sicht der ‌Verfassung kam es darauf an, ob das Verfahren seine Funktion erfüllen konnte, die Willensbildung im Parlament zu ermöglichen." Entscheidend sei, dass ein Austausch von Argument ⁠und Gegenargument ⁠in einer öffentlichen Debatte möglich gewesen sei. Dass die Beratungen über das Heizungsgesetz diesen Zweck verfehlt hätten, habe der Antragsteller nicht darlegen können.

Gegenstand des Urteils des Zweiten Senats war das frühere Heizungsgesetz der Ampel-Regierung. Weil es noch wenige Tage vor seiner geplanten Verabschiedung im Juli 2023 zu umfangreichen Änderungsanträgen der ‌Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP gekommen war, hatte ‌Heilmann das Bundesverfassungsgericht angerufen. Die Beratungszeit sei zu kurz gewesen und sein Mitwirkungsrecht als Parlamentarier verletzt worden. Sein Eilantrag hatte damals mit fünf gegen zwei Stimmen Erfolg. ⁠Die Abgeordneten müssten bei ihren Beratungen über Gesetze Informationen nicht nur erlangen, sondern ‌diese auch verarbeiten können, hieß es in ⁠der damaligen Begründung. Das Heizungsgesetz wurde dann erst im September 2023 verabschiedet. Änderungen gab es trotz der zusätzlichen Beratungszeit von zwei Monaten nicht mehr. Mittlerweile hat die schwarz-rote Koalition das Heizungsgesetz deutlich aufgeweicht.

Eilverfahren sind ‌aber noch keine Entscheidung in der Sache, ⁠die erst jetzt am Donnerstag erfolgte. ⁠Es gibt allerdings auch Grenzen bei der Beschleunigung parlamentarischer Beratungen, machte Richterin Kaufhold deutlich: "Eine Verfehlung der Verfahrenszwecke kann insbesondere in Betracht kommen, wenn eine inhaltliche Auseinandersetzung mit einem Vorhaben unmöglich ist, etwa weil das Verfahren missbräuchlich beschleunigt oder auch verschleppt wird, oder wenn es an einer gemeinsamen Grundlage für die Willensbildung fehlt." Der Zweite Senat entschied in veränderter Besetzung. Die Amtszeiten von drei der im Eilverfahren beteiligten Mitglieder sind inzwischen abgelaufen und ihre ⁠Stellen neu besetzt worden.

(Bericht von Ursula Knapp, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)