Wegen Internetsuche und App Store: EU brummt Google neue Strafe auf

Brüssel, 23. ⁠Jul (Reuters) - Die Europäische Union (EU) hat den US-Internetkonzern Google wegen Verstößen gegen diverse Gesetze mit einer weiteren hohen Geldbuße belegt. Das US-Unternehmen müsse insgesamt 890 Millionen Euro zahlen, teilte die EU-Kommission am ‌Donnerstag mit. "Mit dieser Entscheidung wollen wir Wettbewerb sicherstellen", betonte Technologie-Kommissarin Henna Virkkunen. Die Alphabet-Tochter mache gute Fortschritte bei der ⁠Einhaltung europäischer ⁠Vorschriften. Damit scheinen zusätzliche Strafen für die beanstandeten Verstöße vorerst vom Tisch.

Google kritisierte die Entscheidung der EU. Sie verschlechtere die Ergebnisse der Suchmaschine. Der Zwang, Software-Downloads aus alternativen App Stores zuzulassen, untergrabe die Sicherheitsmechanismen in Googles eigenem Play Store. "Regulierung ‌sollte Produkte verbessern, nicht verschlechtern", sagte Konzernsprecher ‌Kent Walker. Er schloss eine Klage gegen den Bußgeldbescheid nicht aus.

Den Behörden zufolge hat Google in der Internetsuche eigene Dienste bevorzugt ⁠angezeigt. Zudem habe Google es Drittanbietern von Apps für das ‌Smartphone-Betriebssystem Android erschwert, Nutzer auf alternative ⁠App Stores und eigene Bezahlseiten hinzuweisen. Die 460 und 430 Millionen Euro schweren Geldbußen sind die ersten, die die EU auf Basis des Digital Markets Act (DMA) gegen ‌Google verhängt hat. In ⁠den vergangenen Jahrzehnten verdonnerte sie den ⁠Internetsuchmaschinenbetreiber zu Zahlungen von insgesamt mehr als zehn Milliarden Euro. Vor wenigen Tagen bestätigte der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Strafe von 4,1 Milliarden Euro.

Das Vorgehen der EU gegen US-Technologiekonzerne sorgt immer wieder für Spannungen im transatlantischen Verhältnis. US-Präsident Donald Trump drohte mehrfach mit Strafzöllen auf Waren aus der Staatengemeinschaft.

(Bericht von Foo Yun Chee; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)