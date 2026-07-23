Wegen Internetsuche und App Store - EU brummt Google neue Strafe auf

Brüssel, 23. ⁠Jul (Reuters) - Die Europäische Union (EU) belegt den US-Internetkonzern Google wegen Verstößen gegen diverse Gesetze mit einer weiteren hohen Geldbuße. Der Technologieriese müsse insgesamt 890 Millionen Euro zahlen, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. "Mit dieser Entscheidung wollen wir Wettbewerb sicherstellen", betonte Technologie-Kommissarin Henna Virkkunen. Die Alphabet-Tochter ‌mache gute Fortschritte beim Einhalten europäischer Vorschriften. Damit scheinen zusätzliche Strafen für die beanstandeten Verstöße vorerst vom Tisch.

Google kritisierte die EU-Entscheidung. Sie verschlechtere die Ergebnisse der ⁠Suchmaschine. Der ⁠Zwang, Software-Downloads aus alternativen App Stores zuzulassen, untergrabe die Sicherheitsmechanismen in Googles eigenem Play Store. "Regulierung sollte Produkte verbessern, nicht verschlechtern", sagte Konzernsprecher Kent Walker. Er schloss eine Klage gegen den Bußgeldbescheid nicht aus.

Den Behörden zufolge hat Google in der Internetsuche eigene Dienste bevorzugt angezeigt. Zudem habe Google es Drittanbietern von Apps für das Smartphone-Betriebssystem Android ‌erschwert, Nutzer auf alternative App Stores und eigene ‌Bezahlseiten hinzuweisen. Die 460 und 430 Millionen Euro schweren Geldbußen sind die ersten, die die EU auf Basis des Digital Markets Act (DMA) gegen Google verhängt hat. In den vergangenen Jahrzehnten ⁠verdonnerte sie den Internetsuchmaschinenbetreiber zu Zahlungen von insgesamt mehr als zehn Milliarden Euro. Vor ‌wenigen Tagen bestätigte der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Strafe ⁠von 4,1 Milliarden Euro.

VERBÄNDE BEGRÜSSEN ENTSCHEIDUNG DER EU-KOMMISSION

Das Vorgehen der EU gegen US-Technologiekonzerne sorgt immer wieder für Spannungen im transatlantischen Verhältnis. US-Präsident Donald Trump drohte mehrfach mit Strafzöllen auf Waren aus der Staatengemeinschaft.

Der Startup-Verband bezeichnete die EU-Strafe ‌als überfälligen und wichtigen Schritt. "Google hat ⁠seine Suchmaschine über Jahre genutzt, um eigene ⁠Angebote sichtbarer zu platzieren als die von Wettbewerbern", sagte Verbands-Geschäftsführer Christoph Stresing. Für junge Firmen hänge am fairen Zugang zur Kundschaft oft das gesamte Geschäftsmodell. Der Handelsverband Deutschland (HDE) erklärte, eine diskriminierungsfreie Anzeige von Suchergebnissen sei zwingend notwendig für die Branche. Die Verwertungsgesellschaft Corint Media erklärte, die EU-Entscheidung verschaffe der europäischen Presse noch keine Erleichterung. Die verhängte Strafe für Googles Bevorzugen eigener Dienste sei homöopathisch. Zudem müsse die Kommission auch Googles KI-generierte Nachrichtenüberblicke (AI Overviews) ins Visier nehmen.

(Bericht von Foo Yun ⁠Chee; geschrieben von Hakan Ersen und Klaus Lauer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)