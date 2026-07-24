Profitabilität überrascht

Atoss Software ziehen vorbörslich an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: lassedesignen / Adobe Stock

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Atoss Software haben am Freitag im vorbörslichen Handel mit deutlichen Gewinnen auf die Quartalszahlen reagiert. Die Papiere des Software-Unternehmens notierten auf der Plattform Tradegate 4,4 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Donnerstag. Damit könnten sich die Anteilsscheine ein Stück weit von ihren Verlusten von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn erholen. Ebenso wie andere Branchenwerte leiden auch die Anteilsscheine von Atoss schon länger unter der Sorge, dass KI-Anwendungen die klassischen Software-Produkte verdrängen könnten.

Atoss Software hatte dank eines guten Cloud-Geschäftes Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal gesteigert. Ein Händler sah dabei die Profitabilität über der Markterwartung. Für das kommende Jahr stellte das Management weiteres Wachstum in Aussicht./la/mis

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