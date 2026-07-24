AKTIEN IM FOKUS 2: Volkswagen belastet von enttäuschendem Quartal

(Neu: mehr Details und Analysten)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein schwaches zweites Quartal von Volkswagen (VW) hat am Freitag die Anleger in der Autobranche weiter beunruhigt. Eine enttäuschende Profitabilität der Wolfsburger und eine gesenkte Umsatzprognose belasteten die Vorzugsaktien deutlich, die unter den schwächsten Werten im steigenden deutschen Leitindex Dax waren. Zuletzt fielen sie noch um 1,6 Prozent auf 71,76 Euro. In diesem Jahr haben die Papiere ohnehin bereits fast ein Drittel an Wert eingebüßt.

Bei Volkswagen läuft es bei den einstigen Renditebringern Audi und Porsche nach wie vor nicht rund. Insgesamt sorgten Zölle, Kriege, geopolitische Spannungen und härter werdende Konkurrenz für Gegenwind, hatte Konzernchef Oliver Blume bereits im Frühjahr erklärt. Er plant daher neue Sparmaßnahmen mit deutlichen Einschnitten.

Analysten äußerten sich recht ernüchtert zu Volkswagen. Laut dem Experten Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan hat der Konzern mit seinen Zahlen die Erwartungen verfehlt. Im zweiten Quartal wurde noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum.

Fachmann Philippe Houchois vom Analysehaus Jefferies sieht Erklärungsbedarf dahingehend, dass der operative Gewinn die Markterwartung verfehlt habe, der Jahresausblick hinsichtlich der Margen aber beibehalten worden sei. Den freien Barmittelzufluss des Autokonzerns bezeichnete er derweil als solide.

Die Titel der Konkurrenten Mercedes-Benz und BMW entwickelten sich am Freitag verhalten, doch jene der VW-Sportwagentochter Porsche AG sanken um 1,4 Prozent. Für die Anteile der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE ging es um ein Prozent nach unten.

Die Verluste der deutschen Autowerte drückten auch den europäischen Branchenindex ins Minus. Der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts büßte in dem freundlichen Marktumfeld zuletzt 0,3 Prozent ein und erreichte das Niveau von Ende Juni./la/tih/mis

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