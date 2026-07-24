AKTIEN IM FOKUS: VW setzt mit schwachem Quartal Autowerte unter Druck

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein schwaches zweites Quartal von Volkswagen beunruhigt am Freitag weiter die Anleger in der Autobranche. Eine enttäuschende Profitabilität der Wolfsburger und eine gesenkte Umsatzprognose wirkten sich am stärksten auf die eigenen Aktien aus, die im Handel auf der Plattform Tradegate um 2,5 Prozent sanken.

Titel der Konkurrenten Mercedes-Benz und BMW und der eigenen Sportwagentochter Porsche AG sanken auf Tradegate um bis zu 0,8 Prozent. Für die Anteile der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE bahnt sich dort ein Minus von 1,8 Prozent an.

Laut dem JPMorgan-Experten Jose Asumendi hat der VW-Konzern mit seinen Zahlen die Erwartungen verfehlt. Im zweiten Quartal wurde noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum. Zudem erwartet Konzernchef Oliver Blume für das Gesamtjahr nur noch im besten Fall eine stabile Umsatzentwicklung. Positiv erwähnte der Experte aber den freien Mittelzufluss, der solide gewesen sei./tih/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)
Mercedes-Benz
BMW
Porsche AG Vz.
Porsche Automobil Holding

Das könnte dich auch interessieren

Elektroauto-Hersteller
Tesla enttäuscht beim Gewinn - Aktie verliert zehn Prozentgestern, 14:33 Uhr · dpa-AFX
Tesla enttäuscht beim Gewinn - Aktie verliert zehn Prozent
Quartalsbericht veröffentlicht
Tesla-Aktie sackt ab - 'Investoren schauen unter die Motorhaube'gestern, 09:06 Uhr · dpa-AFX
Tesla-Aktie sackt ab - 'Investoren schauen unter die Motorhaube'
Quartalsbericht veröffentlicht
Tesla mit weniger Gewinn und höheren Kostengestern, 04:34 Uhr · dpa-AFX
Tesla mit weniger Gewinn und höheren Kosten
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietetgestern, 11:26 Uhr · The Market
Mythos der „besseren Dax-Alternative“
Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidet22. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen