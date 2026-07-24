AKTIEN IM FOKUS: VW setzt mit schwachem Quartal Autowerte unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein schwaches zweites Quartal von Volkswagen beunruhigt am Freitag weiter die Anleger in der Autobranche. Eine enttäuschende Profitabilität der Wolfsburger und eine gesenkte Umsatzprognose wirkten sich am stärksten auf die eigenen Aktien aus, die im Handel auf der Plattform Tradegate um 2,5 Prozent sanken.

Titel der Konkurrenten Mercedes-Benz und BMW und der eigenen Sportwagentochter Porsche AG sanken auf Tradegate um bis zu 0,8 Prozent. Für die Anteile der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE bahnt sich dort ein Minus von 1,8 Prozent an.

Laut dem JPMorgan-Experten Jose Asumendi hat der VW-Konzern mit seinen Zahlen die Erwartungen verfehlt. Im zweiten Quartal wurde noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum. Zudem erwartet Konzernchef Oliver Blume für das Gesamtjahr nur noch im besten Fall eine stabile Umsatzentwicklung. Positiv erwähnte der Experte aber den freien Mittelzufluss, der solide gewesen sei./tih/jha/