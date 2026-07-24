Aktien New York

Dow leicht erholt - Nasdaq leidet unter Gewinnmitnahmen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Songquan Deng/ Shutterstock

An der New Yorker Wall Street hat sich am Freitag das Auf und Ab mit einem Erholungsversuch nach dem Rückschlag am Vortag fortgesetzt. Anleger reagierten mit einer gewissen Erleichterung auf die wieder rückläufigen Ölpreise. So sank etwa der Preis für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent deutlich unter die 100 US-Dollar. Im Technologie-Sektor herrschte ungeachtet der starken Quartalsbilanz von Intel weiter Vorsicht nach dem starken Lauf von Aktien mit KI-Bezug.

Der Dow Jones Industrial startete 0,2 Prozent höher mit 51.790 Punkten in den Handel, nachdem der bekannteste Wall-Street-Index am Donnerstag noch auf den tiefsten Stand seit einem Monat gefallen war. Im Wochenverlauf bahnt sich damit ein knapp einprozentiger Verlust an. Der umfangreich bestückte S&P 500 verlor im frühen Handel 0,1 Prozent auf 7.403 Zähler.

Der überwiegend von Technologie-Aktien beherrschte Nasdaq 100 weitete seinen rund zweiprozentigen Vortagesverlust aus und fiel um 0,8 Prozent auf 28.217 Punkte. Bereits tags zuvor hatten erneut Sorgen rund um den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) und die dafür notwendigen Investitionen belastet.

Dass die Ölpreise wieder sanken, begründeten Marktbeobachter mit Gewinnmitnahmen, denn die kriegerischen Auseinandersetzungen in Nahost gehen unvermindert weiter. Inzwischen versucht US-Präsident Donald Trump im Konflikt um die Straße von Hormus, den Druck auf den Iran zu erhöhen.

Entsprechend sehen Experten an den US-Börsen noch keine Rückkehr zu größerer Risikobereitschaft. Diesbezüglich basieren derzeit Hoffnungen vor allem auf der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison. Nach den Sorgen, die am Vortag vom Google-Mutterkonzern Alphabet und dem Elektroautobauer Tesla bestärkt wurden, gab es zwar nun Erfreulicheres von Intel und dem deutschen Softwarekonzern SAP, dennoch entschieden sich Anleger in der Techbranche eher für Gewinnmitnahmen.

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