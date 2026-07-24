Allianz kauft HSBC-Lebensversicherungsgeschäft in Singapur für 2 Milliarden Euro

dpa-AFX · Uhr
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherer Allianz plant sein Geschäft in Asien mit einer Übernahme in Singapur auszubauen. Der deutsche Konzern will das HSBC-Lebensversicherungsgeschäft übernehmen und gleichzeitig eine langjährige Vertriebskooperation mit der britischen Großbank eingehen. Der Preis für den Versicherer HSBC Life Singapore und die Kooperation liege bei umgerechnet zwei Milliarden Euro, teilte die Allianz am Freitagmorgen in München mit. Die Übernahme soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen sein.

Der deutsche Versicherer geht davon aus, dass die Investition mittelfristig eine zweistellige Rendite abwirft. Die geplante Übernahme von HSCB Life Singapore ist ein wichtiger Baustein für Konzernchef Oliver Bäte, das noch vergleichsweise geringe Geschäft des Konzerns in den asiatischen Wachstumsmärkten zu stärken. Der Konzern hat in Asien in acht Ländern eigene operative Einheiten - zudem bietet der Konzern seine Angebote in einigen weiteren asiatischen Märkten an./zb/mis

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