AMD stark, Critical Metals schwach: Top & Flop in meinem Depot

Im neuen Update zum Chartzeit Investment-Depot geht es um die beiden größten Gegensätze seit dem Kauf: die stärkste und die schwächste Position im Portfolio.

AMD führt das Depot an. Die Aktie profitiert von einer starken Server-CPU-Roadmap, neuen KI-Systemen, wachsender Nachfrage im Rechenzentrum und einer Serie deutlich höherer Analystenkursziele. Gleichzeitig ist die Bewertung nach dem starken Anstieg anspruchsvoll, und vor den nächsten Quartalszahlen nimmt die Schwankungsanfälligkeit zu.

Auf der anderen Seite steht Critical Metals. Das Unternehmen ist mit Tanbreez in Grönland strategisch in einem besonders wichtigen Markt positioniert: schwere Seltene Erden, bei denen die USA und der Westen weiterhin stark von China abhängig sind.

Doch die Projekte befinden sich noch in der Entwicklungsphase. Finanzierung, Verarbeitung, die geplante Übernahme von European Lithium und die hohe Short-Quote machen die Aktie spekulativ und volatil.

In dieser Videoanalyse schaue ich mir beide Werte noch einmal näher an.

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