onvista-Chefanalyst gibt Einblicke

AMD stark, Critical Metals schwach: Top & Flop in meinem Depot

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Im neuen Update zum Chartzeit Investment-Depot geht es um die beiden größten Gegensätze seit dem Kauf: die stärkste und die schwächste Position im Portfolio.

AMD führt das Depot an. Die Aktie profitiert von einer starken Server-CPU-Roadmap, neuen KI-Systemen, wachsender Nachfrage im Rechenzentrum und einer Serie deutlich höherer Analystenkursziele. Gleichzeitig ist die Bewertung nach dem starken Anstieg anspruchsvoll, und vor den nächsten Quartalszahlen nimmt die Schwankungsanfälligkeit zu.

Auf der anderen Seite steht Critical Metals. Das Unternehmen ist mit Tanbreez in Grönland strategisch in einem besonders wichtigen Markt positioniert: schwere Seltene Erden, bei denen die USA und der Westen weiterhin stark von China abhängig sind.

Doch die Projekte befinden sich noch in der Entwicklungsphase. Finanzierung, Verarbeitung, die geplante Übernahme von European Lithium und die hohe Short-Quote machen die Aktie spekulativ und volatil.

In dieser Videoanalyse schaue ich mir beide Werte noch einmal näher an.

Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr15.07.2026 · 11:49 Uhr · onvista
Halbjahresausblick von Martin Goersch

Du brauchst noch mehr Videoanalysen von Martin? Dann Abonniere jetzt unseren Youtube-Kanal und verpass kein neues Börsen-Video mehr.

zum Youtube-Kanal von onvista
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AMD
Critical Metals

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
SAP-Cloud stark, Intel überrascht, Lockheed hebt Prognoseheute, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Märkte heute
STMicro-Ausblick enttäuscht – Cloud-Boom bei Alphabetgestern, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarteheute, 13:22 Uhr · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietetgestern, 11:26 Uhr · The Market
Mythos der „besseren Dax-Alternative“
Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidet22. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen