ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Cewe auf 158 Euro - 'Buy'

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe anlässlich der angekündigten Übernahme des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments von 139 auf 158 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit diesem Deal erschließe sich der Fotodienstleister erstmals den US-Markt - neben den weiteren Kernmärkten Kanada, Mexiko und Australien, schrieb Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 nach oben./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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