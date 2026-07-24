APA ots news: FMA: Auslandsgeschäft der österreichischen...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: FMA: Auslandsgeschäft der österreichischen Versicherungsgruppen wächst auf 14,3 Mrd.

Auslandsanteil am Prämieneinkommen steigt auf 56%, wichtigste  
Märkte bleiben Tschechien, Polen, Rumänien, Ungarn, Türkei und 
Slowakei 

Wien (APA-ots) - Die fünf international tätigen österreichischen  
Versicherungsgruppen 
haben ihr Auslandsgeschäft im Jahr 2025 weiter ausgebaut. Das im 
Ausland erzielte Prämienvolumen stieg auf 14,3 Mrd. und lag damit um 
10,7% über dem Vorjahr. Damit übertraf das Ausland erneut das 
heimische Geschäft, das ein Prämienvolumen von 11,3 Mrd. erreichte; 
der Anteil des Auslandsgeschäfts erhöhte sich damit auf 56%. Das 
zeigt der heute veröffentlichte Foreign Insurance Business Report 
2026 der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). 

"Das Auslandsgeschäft ist für die österreichischen Versicherungen 
längst ein zentraler Bestandteil ihres Geschäftsmodells", erklärte 
FMA-Vorständin Mariana Kühnel . "Die breite regionale Aufstellung 
eröffnet Wachstumschancen in unterschiedlichen Märkten und trägt dazu 
bei, wirtschaftliche Entwicklungen einzelner Länder besser 
abzufedern. Deshalb ist eine eng abgestimmte grenzüberschreitende 
Aufsicht so wichtig. Die FMA ist als Gruppenaufseherin im laufenden 
Austausch mit den zuständigen Aufsichtsbehörden vor Ort, insbesondere 
über die europäischen Aufsichtskollegien." 

Im Mittelpunkt der österreichischen Versicherer stehen weiterhin 
die Märkte in Zentral-, Ost- und Südosteuropa. Tschechien und Polen 
sind mit Anteilen von 22% bzw. 18% am ausländischen Prämienvolumen 
die mit Abstand wichtigsten Länder. Weitere Schlüsselmärkte mit 
jeweils mehr als 5% Anteil am ausländischen Prämienvolumen sind 
Rumänien , Ungarn , die Türkei und die Slowakei . Zusammen entfallen 
auf diese sechs Märkte rund 70% des gesamten ausländischen 
Prämienvolumens. 

Den höchsten Marktanteil verzeichnen die heimischen Firmen in 
Tschechien und der Slowakei mit jeweils knapp über 40%, gefolgt von 
Litauen mit 35% und Rumänien mit 33%. Für das laufende Jahr erwartet 
die FMA allerdings eine deutliche Verschiebung des geografischen 
Schwerpunkts aufgrund der Übernahme der deutschen Nürnberger 
Versicherung durch die Vienna Insurance Group. Besondere Bedeutung 
haben für die FMA die Märkte der Beitrittskandidaten zur EU, da sich 
dort Wachstumschancen mit Fragen der Konvergenz und Zusammenarbeit 
der Aufsichtsbehörden ergänzen. 

Der gesamte Bericht zum Auslandsgeschäft österreichischer 
Versicherungsgruppen ist auf der Website der FMA abrufbar. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0024    2026-07-24/10:00
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Verluste erwartet - 'Big Tech' überzeugt Anleger nichtgestern, 13:24 Uhr · dpa-AFX
Verluste erwartet - 'Big Tech' überzeugt Anleger nicht
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietetgestern, 11:26 Uhr · The Market
Mythos der „besseren Dax-Alternative“
Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidet22. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen