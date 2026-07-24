Medien: Auch Schnieder muss gehen, Hoppermann neue CDU-Generalsekretärin

Berlin/Frankfurt, ⁠24. Jul (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will Medienberichten zufolge weitere Posten in Regierung und Partei neu besetzen. Verkehrsminister ‌Patrick Schnieder solle abgelöst werden, berichtete die "Bild"-Zeitung am Freitagmorgen unter Berufung auf ⁠Unionskreise. ⁠Als Nachfolger sei der Finanzexperte Fritz Güntzler vorgesehen. Güntzler ist CDU-Bundestagsabgeordneter aus Göttingen. Das Kanzleramt und das Verkehrsministerium reagierten zunächst nicht auf ‌Fragen dazu. Zudem solle ‌CDU-Schatzmeisterin Franziska Hoppermann laut mehreren Medien als Nachfolgerin von Carsten Linnemann ⁠Generalsekretärin der CDU werden.

Linnemann wird Unionskreisen ‌zufolge seinerseits die ⁠Nachfolge von Gesundheitsministerin Nina Warken antreten, die wiederum als Ministerin ins Kanzleramt wechselt. Ihr Vorgänger ‌Thorsten Frei ⁠soll die Unionsfraktion führen. ⁠Die Rochaden waren durch den Rücktritt von Fraktionschef Jens Spahn im Zuge der Leihmutter-Affäre ausgelöst worden.

(Bericht von Sabine Wollrab und Andreas Rinke, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)