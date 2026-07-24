Medien: Auch Schnieder muss gehen, Hoppermann neue CDU-Generalsekretärin
Berlin/Frankfurt, 24. Jul (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will Medienberichten zufolge weitere Posten in Regierung und Partei neu besetzen. Verkehrsminister Patrick Schnieder solle abgelöst werden, berichtete die "Bild"-Zeitung am Freitagmorgen unter Berufung auf Unionskreise. Als Nachfolger sei der Finanzexperte Fritz Güntzler vorgesehen. Güntzler ist CDU-Bundestagsabgeordneter aus Göttingen. Das Kanzleramt und das Verkehrsministerium reagierten zunächst nicht auf Fragen dazu. Zudem solle CDU-Schatzmeisterin Franziska Hoppermann laut mehreren Medien als Nachfolgerin von Carsten Linnemann Generalsekretärin der CDU werden.
Linnemann wird Unionskreisen zufolge seinerseits die Nachfolge von Gesundheitsministerin Nina Warken antreten, die wiederum als Ministerin ins Kanzleramt wechselt. Ihr Vorgänger Thorsten Frei soll die Unionsfraktion führen. Die Rochaden waren durch den Rücktritt von Fraktionschef Jens Spahn im Zuge der Leihmutter-Affäre ausgelöst worden.
(Bericht von Sabine Wollrab und Andreas Rinke, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)