Bundesregierung zu neuen US-Zöllen: USA sollen Zollabkommen mit der EU einhalten
Berlin, 24. Jul (Reuters) - Die Bundesregierung hat die US-Regierung aufgefordert, keine neue Unsicherheit in den transatlantischen Handelsbeziehungen zu schüren. "Wie die Europäische Kommission geht die Bundesregierung davon aus, dass die Vereinbarungen des EU-US-Zollabkommens eingehalten werden", sagte ein Regierungssprecher der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag auf Anfrage. "Unternehmen brauchen Planungssicherheit – auf beiden Seiten des Atlantiks." Die Bundesregierung setze sich deshalb weiter für Stabilität und Berechenbarkeit in den Handelsbeziehungen ein. Man werde sich weiter eng mit der für Handelsfragen zuständigen EU-Kommission sowie mit den europäischen Partnern abstimmen.
Die USA haben neue Zölle gegen fast alle wichtigen Handelspartner verhängt. Die Regierung von Präsident Donald Trump begründete die neuen Abgaben von zehn und 12,5 Prozent auf Waren aus 60 Ländern mit einer angeblich laxen Umsetzung von Verboten der Zwangsarbeit. Betroffen sind auch die Europäische Union und China. Dabei hatten die EU und die USA einen Deal vereinbart, bei dem für europäische Produkte eine 15-Prozent-Obergrenze an US-Einfuhrzöllen gelten soll. Es gibt nur einzelne Ausnahmen. Die neuen Zölle traten bereits am Freitagmorgen in Kraft, als ein vorübergehender globaler US-Zoll von zehn Prozent auslief.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ..... Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)