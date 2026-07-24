Bundesregierung zu neuen US-Zöllen: USA sollen Zollabkommen mit der EU einhalten

Berlin, ⁠24. Jul (Reuters) - Die Bundesregierung hat die US-Regierung aufgefordert, keine neue Unsicherheit in den transatlantischen Handelsbeziehungen zu schüren. "Wie die Europäische Kommission geht die Bundesregierung davon ‌aus, dass die Vereinbarungen des EU-US-Zollabkommens eingehalten werden", sagte ein Regierungssprecher der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag ⁠auf ⁠Anfrage. "Unternehmen brauchen Planungssicherheit – auf beiden Seiten des Atlantiks." Die Bundesregierung setze sich deshalb weiter für Stabilität und Berechenbarkeit in den Handelsbeziehungen ein. Man werde sich weiter eng mit der für ‌Handelsfragen zuständigen EU-Kommission sowie mit ‌den europäischen Partnern abstimmen.

Die USA haben neue Zölle gegen fast alle wichtigen Handelspartner verhängt. Die Regierung von ⁠Präsident Donald Trump begründete die neuen Abgaben von ‌zehn und 12,5 Prozent ⁠auf Waren aus 60 Ländern mit einer angeblich laxen Umsetzung von Verboten der Zwangsarbeit. Betroffen sind auch die Europäische Union und ‌China. Dabei hatten ⁠die EU und die USA ⁠einen Deal vereinbart, bei dem für europäische Produkte eine 15-Prozent-Obergrenze an US-Einfuhrzöllen gelten soll. Es gibt nur einzelne Ausnahmen. Die neuen Zölle traten bereits am Freitagmorgen in Kraft, als ein vorübergehender globaler US-Zoll von zehn Prozent auslief.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ..... Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)