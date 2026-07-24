Frankfurt, ⁠23. Jul (Reuters) - Nach dem starken Jahresauftakt hat sich das Wachstum der Cloud-Sparte von SAP wieder etwas verlangsamt. Der ‌Umsatz dieses wichtigen Geschäftsbereichs stieg im zweiten Quartal um 24 Prozent auf ⁠6,28 ⁠Milliarden Euro, wie der Walldorfer Softwarekonzern am Donnerstag mitteilte. Damit entsprach er den Erwartungen. In den ersten drei Monaten des Jahres hatte das ‌Plus bei 27 Prozent ‌gelegen. Der Anstieg der Cloud-Auftragseingänge beschleunigte sich dagegen im Berichtszeitraum leicht auf ⁠26 Prozent und erreichte 22,9 Milliarden ‌Euro.

Insgesamt verbuchte SAP ⁠wie erwartet ein Umsatzplus von elf Prozent auf 9,88 Milliarden Euro. Der operative Gewinn blieb mit 2,74 ‌Milliarden Euro ⁠jedoch hinter den Analystenprognosen ⁠zurück. Dies sei unter anderem auf Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) und den Konzernumbau zurückzuführen, erläuterte SAP-Finanzchef Dominik Asam in einer Telefonkonferenz.

(Bericht von Hakan ErsenRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)