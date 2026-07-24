Commerzbank-Aufsichtsratsvorsitzender: Bank ist bereit für Übernahmeverhandlungen mit UniCredit

- von John ⁠O'Donnell und Valentina Za

BERLIN, 24. Jul (Reuters) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Commerzbank, Jens Weidmann, lud am Freitag UniCredit zu Gesprächen über die Bedingungen einer Fusion ein, nachdem das deutsche Kreditinstitut seinen verbleibenden Widerstand gegen die unerwünschte italienische Übernahme aufgegeben hatte und sich nun darauf konzentrierte, Zugeständnisse zu erwirken.

Die Kampagne der Commerzbank gegen eine Übernahme durch UniCredit hat in den letzten Wochen an ‌Schwung verloren, da das italienische Kreditinstitut nach und nach eine Beteiligung von 48 Prozent an der Commerzbank (link) aufgebaut hat, was ausreicht, um Gesellschafterbeschlüsse zu bestimmen.

„Auch wenn wir uns einen anderen Verlauf gewünscht hätten, ist das Kräfteverhältnis ⁠bei der nächsten Hauptversammlung ⁠klar“, sagte Weidmann, ehemaliger Bundesbankchef und hoch angesehene Persönlichkeit in Deutschland.

Seine Äußerungen verstärken das Bestreben der Commerzbank nach einem direkten Dialog mit UniCredit, nachdem sich beide Seiten monatelang gegenseitig die Schuld für das Ausbleiben von Gesprächen gegeben hatten.

UniCredit-Chef Andrea Orcel forderte am Donnerstag (link) ein Gespräch mit der deutschen Regierung und den Arbeitnehmervertretern – die die Hälfte der Sitze im Aufsichtsrat der Commerzbank besetzen.

Weidmann forderte Orcel auf, die Geschäftsführung der Commerzbank nicht zu ignorieren.

„Wir müssen konstruktive Gespräche ‌führen, um die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter, die Aktionäre und die ‌Kunden der Bank festzulegen“, erklärte er am Freitag in einer Stellungnahme.

„Alle müssen sich jetzt wie Erwachsene verhalten, denn eines ist sicher: Diese Gespräche liegen auch im Interesse von UniCredit, und es wird keinen Umweg über Berlin geben“,fügte er hinzu.

Auch der stellvertretende Vorstandsvorsitzende ⁠der Commerzbank und Betriebsratsvorsitzende erklärte am Mittwoch, es sei an der Zeit, sich wie Erwachsene zu verhalten und die ‌Verhandlungen an die Geschäftsleitung der Bank zu verweisen.

VERHANDLUNGSFENSTER

Orcel bezog sich ⁠am Donnerstag jedoch lediglich auf die Forderungen, die er von der deutschen Regierung und den Mitarbeitern der Commerzbank erwartete, als er sagte, es sollte möglich sein, eine zufriedenstellende Einigung zu erzielen.

Am Freitag erklärte Boris Rhein, Ministerpräsident des Commerzbank-Heimatlandes Hessen, Orcel (link) sei sich bewusst, dass er den Verbleib der Commerzbank-Zentrale in Frankfurt sowie ‌die Sicherung wichtiger Arbeitsplätze und die langfristige Finanzierung kleiner Unternehmen ⁠wünsche.

Rhein forderte die beiden Banken auf, „direkte“ Gespräche zu ⁠führen.

Orcel erklärte, er habe Rheins Äußerungen „voll und ganz zur Kenntnis genommen“ und respektiere dessen Erwartungen, ignorierte jedoch Rheins Aufruf zu direkten Gesprächen mit der Commerzbank und erklärte, er sei bereit, direkt mit der deutschen Bundesregierung zu verhandeln.

Orcel verwies auf ein Verhandlungsfenster vor den behördlichen Genehmigungen, die bis Ende des Jahres erwartet werden und durch die UniCredit die volle Kontrolle über ihre Beteiligung erhalten wird.

UniCredit erwartet, dass die Commerzbank ab Januar damit beginnt, die Strategie umzusetzen, die der italienische Konkurrent für sein deutsches Pendant entworfen hat.

Orcel erklärte, UniCredit könne eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um den Aufsichtsrat der Commerzbank noch vor der ordentlichen Hauptversammlung abzusetzen.

Ein Sprecher von UniCredit erklärte, die Haltung der ⁠Bank sei am Donnerstag vom Vorstandsvorsitzenden deutlich gemacht worden.

Der Machtkampf zwischen der Commerzbank und UniCredit begann im September 2024, als die italienische Bank eine Beteiligung erwarb, was in Berlin auf Widerstand stieß und eine der umstrittensten Auseinandersetzungen im europäischen Bankensektor seit ‌Jahrzehnten auslöste.