DAX auf Erholungskurs: SAP überzeugt, Volkswagen unter Druck
Der DAX präsentiert sich am Freitagvormittag freundlich und legt im frühen Handel moderat zu. Auch der Euro Stoxx 50 notiert im Plus. Die US-Börsen werden vor Handelsbeginn ebenfalls höher erwartet. In Asien schloss der japanische Nikkei 225 den Handel leicht im Minus.
Makroökonomischer Überblick
Im makroökonomischen Fokus stehen heute vor allem die Folgen der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten. Die fortgesetzten Angriffe im Iran-Konflikt sorgen für Verunsicherung an den Märkten. Gleichzeitig hält sich der Brent-Ölpreis über der Marke von 100 US-Dollar, was neue Inflationssorgen schürt. Zusätzlich belasten die von den USA angekündigten Zölle gegen zahlreiche Handelspartner die Stimmung, auch wenn Marktteilnehmer die Maßnahmen überwiegend als Fortsetzung bestehender Handelsbeschränkungen bewerten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt SAP ins Zentrum des Interesses. Die Aktie legt vorbörslich deutlich zu, nachdem Europas größter Softwarekonzern robuste Geschäftszahlen vorgelegt hat. Vor allem das Cloud-Geschäft entwickelte sich stärker als erwartet und unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens trotz eines anspruchsvollen Konjunkturumfelds.
Ebenfalls gefragt sind die Aktien von Atoss Software. Der Spezialist für Workforce-Management profitierte im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage nach Cloud-Lösungen. Umsatz und Gewinn stiegen, zudem fiel die Profitabilität über den Erwartungen des Marktes aus. Die positiven Zahlen sorgen für ein spürbar erhöhtes Anlegerinteresse.
Auf der Verliererseite steht dagegen Volkswagen. Der Autobauer verdiente im zweiten Quartal nochmals weniger als im ohnehin schwachen Vorjahreszeitraum und senkte zugleich den Umsatzausblick. Die Kombination aus rückläufiger Ertragskraft und gedämpften Erwartungen belastet die Aktie und setzt den gesamten Automobilsektor zum Handelsschluss der Woche unter Beobachtung.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2ZSV
|14,81
|26362,010372 Punkte
|16,70
|Open End
|Silber
|Bull
|UN1YNN
|5,58
|51,920624 USD
|8,97
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN4F28
|18,33
|23060,580195 Punkte
|13,45
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WHZ
|13,41
|23554,493736 Punkte
|18,52
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN8ESZ
|4,75
|24442,877529 Punkte
|48,84
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2026; 10:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Call
|UR0N63
|1,72
|26000,00 Punkte
|33,23
|04.09.2026
|DAX®
|Call
|UG7GH6
|30,64
|22000,00 Punkte
|7,34
|18.09.2026
|Union Paficic Corp.
|Call
|UR13RQ
|1,08
|335,00 USD
|8,78
|16.12.2026
|AXA S.A.
|Call
|UG1NY3
|0,26
|45,00 EUR
|9,53
|16.12.2026
|Daimler Trukc Holding AG
|Call
|UG7KMN
|0,21
|50,00 EUR
|8,4
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Infineon Technologies AG
|Long
|UN5QRC
|22,93
|49,127639 EUR
|4
|Open End
|DAX®
|Long
|UN602C
|1,78
|23776,064045 Punkte
|25
|Open End
|Tesla, Inc.
|Long
|HD4TFD
|4,11
|213,183189 USD
|3
|Open End
|Deutsche Telekom AG
|Long
|UN76L3
|7,90
|13,068651 EUR
|2
|Open End
|Shell plc
|Long
|UG9JE1
|23,82
|26,135871 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2026; 10:15 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
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