DAX® - Der Fehlausbruch fordert seinen Tribut

Der DAX® hat gestern 1,6 Prozent an Wert verloren und damit seine in den Tagen zuvor verbesserte Ausgangslage schon wieder verspielt. Nach dem Fehlausbruch am Zwischenhoch der jüngsten Abwärtsbewegung bei 25.205 Punkten und dem Pullback an der gebrochenen Aufwärtstrendlinie kam es zu den gestern bereits befürchteten Gewinnmitnahmen. Das Ausmaß des Kursrückgangs war dann aber doch überraschend. So wurden mit einem Schlag die Gewinne des gesamten bisherigen Wochenverlaufs ausradiert. Negativ zu werten ist dabei vor allem, dass das erste Korrekturtief der laufenden Abwärtsbewegung bei 24.830 Punkten dem Index keinen Halt bieten konnte. Damit wird auch ein Unterschreiten des zweiten Tiefs bei 24.651 Punkten wahrscheinlicher. Von entscheidender Bedeutung ist dann die Frage, wie sich das Aktienbarometer im Bereich der nächsten massiven Unterstützungszone verhält. Die besteht aus dem Tief des noch intakten Aufwärtstrends bei 24.548 Punkten, dem unteren Ende des Aufwärtstrendkanals (akt. bei 24.454 Punkten) und der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.365 Punkten). Darunter liegt die nächste potenzielle Auffanglinie erst wieder bei 24.044 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

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