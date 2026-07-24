Dax-Widerstand 25.300 25.600 Dax-Unterstützung 24.750 24.696

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

“Unterhalb der Marke von 25.300 Punkte (Widerstand/ rot im Chart) ist nun tendenziell mit weiteren Abgaben in den nächsten Unterstützungsbereich um 24.750/800 Punkte zu rechnen.“

Der Dax brachte den avisierten Rücksetzer und gab zeitweise deutlich nach. Der Zielbereich auf der Unterseite wurde erreicht, am Nachmittag sogar leicht unterschritten, das Tagestief im Xetra-Dax lag bei 24.696 Punkten. Heute Vormittag geht es dann schon wieder in die Gegenrichtung - der Index legt gut 200 Punkte zu seit der Eröffnung um neun Uhr.

Dax-Ausblick:

Ein Rückgang bei den Ölpreisen sorgt heute Vormittag für eine kleinere Erholung zurück Richtung 25.000 Punkte. Sollte das gestrige Tagestief allerdings in der kommenden Woche unterboten werden, drohen weitere Abgaben im deutschen Leitindex. Neue Positionen drängen sich hier aktuell vor dem Wochenende nicht auf.

Ein schönes Wochenende allen Lesern!