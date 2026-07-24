DAX-FLASH: Wenig bewegt - SAP-Auswertung im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag nach den jüngsten Verlusten zunächst wenig bewegt in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 24.760 Punkten fast auf Vortagsniveau. Unter den 21- und 50-Tage-Linien hat er sich am Vortag dem tiefsten Stand seit Ende Juni genähert. Bei etwa 24.700 Punkten winkt aber noch eine Unterstützung.

Mit einem Abschlag von aktuell 0,3 Prozent droht dem Dax eine schwache Woche. Neue US-Zölle, weiter steigende Ölpreise, zugespitzte Kriegshandlungen in Nahost und neue Sorgen um KI-Investitionen sind zum Wochenende hin kein guter Cocktail für die Anleger.

Nun dürfte am Freitag zunächst viel vom Dax-Schwergewicht SAP abhängen nach den Zahlen, die der Softwarekonzern am Vorabend vorgelegt hat. Dass die Aktien außerbörslich etwas anzogen, weil überraschend viele Cloudverträge abgeschlossen wurden, könnte dem Dax etwas helfen. Das operative Ergebnis der Walldorfer entwickelte aber schwächer als gedacht.

US-Präsident Donald Trump setzte derweil die Angriffe auf den Iran in der 13. Nacht in Folge fort und versucht im Konflikt um die Straße von Hormus den Druck zu erhöhen. Verschärft wurde die Lage zuletzt noch von Angriffen der Huthi-Miliz auf saudische Schiffe im Roten Meer. Der Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent liegt wieder klar über der 100-Dollar-Marke./tih/jha/