Dax höher erwartet - US-Zölle im Blick

Frankfurt, 24. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 1,6 Prozent tiefer bei 24.763,12 Punkten ‌geschlossen. Für fallende Kurse an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks sorgten ein erneuter Anstieg beim Ölpreis und ⁠fallende Technologiewerte ⁠nach Quartalszahlen aus der Branche.

Im Fokus am Freitag steht erneut die Handelspolitik. Die USA verhängten neue Zölle von zehn und 12,5 Prozent gegen 60 Handelspartner, darunter die Europäische Union. Waren aus Ländern, die angemessene Gesetze gegen Zwangsarbeit erlassen ‌haben, werden nach Angaben hochrangiger Regierungsvertreter ‌mit dem niedrigeren Satz von zehn Prozent belegt. Die Maßnahme trat am Freitagmorgen deutscher Zeit in Kraft. Ein vorübergehender weltweiter Zoll ⁠von zehn Prozent lief genau zum selben Zeitpunkt aus.

Bei den ‌Konjunkturdaten warten Börsianer unter anderem ⁠auf die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie sowie den Dienstleistungssektor im Euroraum und in den USA. Ebenfalls zum Wochenschluss legen die Konsumforscher der GfK ihre Prognose für die ‌deutsche Verbraucherstimmung im August ⁠vor, die sich laut Experten ⁠etwas verbessern dürfte.

Auf der Unternehmensseite geht es mit der Bilanzsaison weiter. Die Anleger blicken auf die Quartalszahlen von Unternehmen wie Volkswagen und Atoss Software. In den USA stehen unter anderem die Ergebnisse des Kreditkartenanbieters American Express an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.763,12

EuroStoxx50 6.210,17

EuroStoxx50-Future 6.219,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 51.711,65 -1,0%

Nasdaq

S&P 500 7.408,30 -1,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.830,19 -1,2%

Hang Seng 24.896,65 -1,2%

(Bericht von Sanne Schimanski, ⁠redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)