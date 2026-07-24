Vorbörse 24.07.2026

Dax startet trotz schwacher Vorgaben zunächst unverändert

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der Dax dürfte am Freitag nach den jüngsten Verlusten zunächst wenig bewegt in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start mit 24.760 Punkten fast auf Vortagsniveau. Am Vortag hatte er sich dem tiefsten Stand seit Ende Juni genähert. Mit einem Abschlag von aktuell 0,3 Prozent droht dem Dax eine maue Woche. Neue US-Zölle, weiter steigende Ölpreise, zugespitzte Kriegshandlungen in Nahost und neue Sorgen um KI-Investitionen sind zum Wochenende hin kein guter Cocktail für die Anleger.

Viel dürfte auch vom Dax-Schwergewicht SAP abhängen nach den Zahlen am Vorabend. Dass die Aktien außerbörslich etwas anzogen, weil überraschend viele Cloudverträge abgeschlossen wurden, könnte dem Dax etwas helfen. Das operative Ergebnis des Softwarekonzerns entwickelte sich aber schwächer als gedacht.

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USA: Verluste

Sorgen angesichts weiter kräftig steigender Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) sowie unvermindert steigende Ölpreise haben am Donnerstag die US-Börsen spürbar belastet. Nach einer Erholung am Dienstag und einer abwartenden Haltung zur Wochenmitte stießen zahlreiche Anleger Aktien ab.

Vor allem Papiere großer Technologiekonzerne wurden verkauft. Der von großen Tech-Konzernen dominierte Nasdaq 100 ging mit einem Abschlag von 1,87 Prozent aus dem Tag. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial gab um 0,97 Prozent nach.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.711- 0,97 Prozent
S&P 5007.408- 1,21 Prozent
Nasdaq25.137- 2,15 Prozent

Asien: Kräftige Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag kräftig nachgegeben. Der jüngste Ölpreisschub im Zuge des Iran-Krieges schürt Konjunktur- und Inflationssorgen rund um den Globus und belastet damit die Aktienmärkte. Der japanische Nikkei 225 sackte zuletzt um 2,8 Prozent ab. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen büßte 1,2 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,3 Prozent nachgab.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22564.563- 2,80 Prozent
Hang Seng25.210 - 1,30 Prozent
CSI 3004.660- 1,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,20- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,20- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,70- 0,09 Prozentpunkte
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.07.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
test

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1377- 0,31  Prozent
Dollar in Yen163,84+ 0,45 Prozent
Euro in Yen186,42+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent100,35 USD- 0,98 Dollar
WTI91,70 USD- 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

LBBW SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 270 (280) EUR - 'KAUFEN'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AMD AUF 640 (515) USD - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INTEL AUF 85 (45) USD - 'UNDERWEIGHT'

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
SAP
D
Dow Jones
N
NASDAQ 100
N
Nikkei
S
S&P 500
AMD
Intel
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MSCI World
Eurokurs (Euro / Dollar)
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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Ö
Ölpreis WTI
JP Morgan
Euro / Yen (Yenkurs)
H
Hang Seng
Sartorius St.
$
US Dollar/Japanischer Yen
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
IG Group Holdings

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