Dax trotz neuer US-Zölle leicht höher - SAP im Aufwind

Frankfurt, 24. ⁠Jul (Reuters) - Ein Kurssprung beim Schwergewicht SAP hat den Dax am Freitag ins Plus gehievt. Die Ankündigung neuer US-Zölle trat damit in den Hintergrund. Der deutsche Leitindex notierte zur ‌Eröffnung knapp ein halbes Prozent höher bei 24.830,41 Punkten. SAP-Aktien kletterten nach Vorlage der Ergebnisse für das zweite ⁠Quartal ⁠um mehr als fünf Prozent. Analysten verwiesen auf das starke Wachstum des Softwarekonzerns im wichtigen Cloud-Geschäft.

Dies rückte Sorgen über die jüngsten Entwicklungen in der Handelspolitik in den Hintergrund. Die USA verhängten neue Zölle von zehn und ‌12,5 Prozent gegen 60 Handelspartner, darunter ‌die Europäische Union. Die Maßnahme trat am Freitagmorgen deutscher Zeit in Kraft. Ein vorübergehender weltweiter Zoll von zehn Prozent ⁠lief genau zum selben Zeitpunkt aus. "Da es sich nicht ‌um zusätzliche Belastungen für die ⁠US-Handelspartner handelt, werden die neuen Zölle keine großen Bewegungen an den Börsen auslösen", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners.

Für lange Gesichter sorgte unterdessen ‌Volkswagen. Europas größter Autobauer ⁠stellt sich trotz einer hohen ⁠Nachfrage nach seinen elektrischen Kleinwagen auf schwächere Erlöse ein. Die VW-Aktie gab knapp zwei Prozent nach und gehörte damit zu den größten Verlierern im Dax.

Im SDax sorgte Atoss Software mit einem Kurssprung von 6,6 Prozent für Aufsehen. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnsprung.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)