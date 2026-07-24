Was bewegt die Aktie?

SAP meldete für das zweite Quartal solide Zahlen. Der Cloud-Umsatz stieg um 22 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Die Cloud-ERP-Suite wuchs um 25 Prozent auf 5,53 Milliarden Euro. Der Gesamtumsatz legte um neun Prozent auf 9,88 Milliarden Euro zu.

Besonders stark entwickelte sich der Cloud-Backlog. Er stieg um 27 Prozent auf 22,93 Milliarden Euro. Damit beschleunigte sich das Wachstum gegenüber dem ersten Quartal. Die Nachfrage nach SAPs Cloud-Lösungen bleibt robust, obwohl der Markt weiter über mögliche KI-bedingte Disruption im Softwarebereich diskutiert.

Die Zahlen enthalten aber auch Schwächen. Die klassischen Softwarelizenzen gingen um 32 Prozent zurück. Der Support-Umsatz sank um acht Prozent. Ein Teil davon erklärt sich durch die Verlagerung in die Cloud, trotzdem bleibt der Rückgang in einem wichtigen Bestandsgeschäft relevant.

Auf der Gewinnseite reichte das Bild nicht für eine klare Neubewertung. Das Ebit stieg um sieben Prozent auf 2,74 Milliarden Euro und lag unter den Erwartungen. Die operative Marge sank von 28,5 auf 27,8 Prozent. Der Nettogewinn von 2,21 Milliarden Euro fiel etwas besser aus, das bereinigte Ergebnis je Aktie und der Free Cashflow blieben aber unter den Erwartungen.

Charttechnik

Die Aktie gewann rund 5,6 Prozent, nachdem sie zuvor neue Tiefs markiert hatte. Die Bewertung liegt mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 16,6 niedriger als im Schnitt der vergangenen Jahre.

Martins Einschätzung

SAP liefert gute Cloud-Daten, aber kein sauberes Wendesignal. Die Aktie kann sich zunächst stabilisieren. Ein größerer Turnaround braucht klarere Margen- und Cashflow-Signale.