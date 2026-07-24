Die EZB hält die Füße still

Keine Zinsänderung der EZB

Aktienmärkte im Minus

Heute PMI-Daten im Fokus

Der EZB-Rat hat am Donnerstag beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Der Einlagesatz bleibt damit bei 2,25 %. Der Zinsbeschluss der Europäischen Zentralbank kam wenig überraschend, ebenso bot die begleitende Presseerklärung kaum Neues. Präsidentin Christine Lagarde präzisierte in der Pressekonferenz, dass die Inflationsrisiken nach wie vor aufwärtsgerichtet seien, während sich die Konjunkturperspektiven eintrübten. Vor der nächsten Ratssitzung im September kommen indes wichtige Zahlen zu Inflation und BIP-Wachstum sowie Indikatoren zur Lohnentwicklung, worauf Lagarde nachdrücklich hingewiesen hat. Vor dem Hintergrund des aktuellen Wordings erwarten wir weiterhin eine Anhebung um 25 Basispunkte im laufenden Jahr.An den Aktienmärkten beiderseits des Atlantiks war die Stimmung zudem negativ. Grund dafür war ein Ölpreisanstieg um rund 7 %, da die Huthi-Rebellen jüngst zwei saudische Öltanker angegriffen hatten. Außerdem schürten gestiegene Prognosen für KI-Ausgaben weitere Sorgen. Der DAX beendete den Tag mit einem Minus von 1,56 %, während der Euro Stoxx 50 1,69 % tiefer schloss. Der S&P 500 verbuchte einen Verlust in Höhe von 1,21 %.Am Freitag richtet sich der Blick der Marktteilnehmer auf die vorläufigen PMI-Daten aus Deutschland und der europäischen Währungsunion. Für Deutschland werden der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der PMI für den Dienstleistungssektor sowie der Composite-PMI veröffentlicht. Für das verarbeitende Gewerbe erwarten wir einen Wert von 50,6 Zählern, für den Dienstleistungs-PMI rechnen wir mit 49,0 und für den Composite-PMI mit 50,0 Zählern. Auch für die europäische Währungsunion werden die entsprechenden PMI-Daten veröffentlicht. Beim verarbeitenden Gewerbe rechnen wir mit 51,5 Zählern, für den Dienstleistungssektor erwarten wir einen Wert von 50,0 Zählern und der Composite-PMI dürfte nach unserer Prognose bei 50,3 Zählern liegen. Zusätzlich veröffentlicht die EZB heute die Inflationserwartungen der Verbraucher, die wichtige Hinweise für die weitere geldpolitische Einordnung liefern dürften. Am Aktienmarkt steht vor Markteröffnung zudem der Volkswagen-Konzern aus Wolfsburg im Fokus, der seine Zahlen für das zweite Quartal 2026 vorlegt. Insgesamt verspricht die Kombination aus richtungsweisenden Konjunkturindikatoren und neuen EZB-Inflationserwartungen einen handelstechnisch bewegten Freitag.