Das Wichtigste in Kürze Traders Place*, SMARTBROKER+* und Scalable Capital* bieten jeweils ein Depot ohne laufende Depotführungsgebühr.

Wertpapierorders sind je nach Broker, Handelsplatz und Ordervolumen ab 0 € beziehungsweise für weniger als 1 € möglich.

ETF-Sparpläne lassen sich bei allen drei Anbietern ohne Ausführungsgebühr und bereits ab 1 € Sparrate anlegen.

SMARTBROKER+ bietet Neukunden aktuell einen ETF-Bonus im Wert von 80 €. Bei Traders Place ist derzeit ein Neukundenbonus von 60 € erhältlich.

Welcher Broker am besten passt, hängt neben den Kosten auch von Handelsplätzen, Wertpapierauswahl und persönlichen Anlagegewohnheiten ab.

Diese drei Broker sind einen Blick wert

Ein günstiges Depot kann die laufenden Kosten beim Vermögensaufbau deutlich reduzieren. Das gilt besonders für Anleger, die regelmäßig handeln oder über viele Jahre einen Sparplan ausführen.

Doch der niedrigste Preis allein macht noch nicht den besten Broker aus. Auch die Zahl der Handelsplätze, die verfügbaren Wertpapiere, Sparplanangebote, Ordertypen und Zusatzfunktionen spielen eine Rolle.

Im aktuellen onvista Brokervergleich fallen insbesondere Traders Place, SMARTBROKER+ und Scalable Capital mit niedrigen Kosten und einem breiten Angebot auf.

Traders Place: Aktueller Gesamtsieger im onvista Brokervergleich

Traders Place* belegt derzeit den ersten Platz im onvista Brokervergleich und wird dort als bestes Gesamtangebot ausgezeichnet. Der Broker verbindet niedrige Kosten mit einer breiten Auswahl an Handelsplätzen und Wertpapieren. Neben Aktien und ETFs können Anleger unter anderem Fonds, Anleihen, Derivate und Kryptowährungen handeln.

Über gettex und Baader sind Orders ab einem Volumen von 500 € ohne Ordergebühr möglich. Bei kleineren Orders fallen 0,95 € an. Das Depot und das Verrechnungskonto sind kostenlos. Zudem stehen rund 40 deutsche und internationale Handelsplätze sowie mehr als 10.800 kostenlose Sparpläne zur Verfügung. Marktübliche Spreads und Zuwendungen können dennoch anfallen.

Damit kann Traders Place besonders für Anleger interessant sein, die günstig handeln, sich aber nicht auf einen einzigen Handelsplatz oder wenige Produktarten beschränken möchten.

60 € Neukundenbonus bei Traders Place

Neukunden können sich derzeit ETF-Anteile im Wert von 60 € sichern. Dafür müssen sie ein neues Depot eröffnen, innerhalb von 45 Tagen mindestens drei Käufe oder Verkäufe mit jeweils mindestens 100 € Ordervolumen durchführen und zum Zeitpunkt der Prämienzuteilung einen positiven Portfoliowert von mindestens 1.000 € aufweisen. Weitere Voraussetzungen und Ausschlüsse findest du in den Angebotsbedingungen auf der Anbieterseite.

SMARTBROKER+: Besonders interessant für vielseitige Anleger

SMARTBROKER+* kombiniert niedrige Orderkosten mit einer großen Auswahl an handelbaren Produkten und Börsenplätzen. Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Derivate und Kryptowährungen lassen sich in einem Depot bündeln.

Orders über gettex sind ab einem Ordervolumen von 500 € ohne Ordergebühr möglich. Bei kleineren Aufträgen fällt eine Gebühr von 1 € an. Hinzu kommen gegebenenfalls marktübliche Spreads, Zuwendungen und Produktkosten. Das Depot wird ohne laufende Depotgebühr angeboten.

Ein weiterer Vorteil ist die breite Handelsplatzauswahl. Neben gettex stehen unter anderem Tradegate, Lang & Schwarz, Börse Stuttgart und Xetra zur Verfügung. Für Anleger, die verschiedene Wertpapierarten handeln oder auf einen bestimmten Börsenplatz angewiesen sind, kann das wichtiger sein als der letzte Cent bei der Ordergebühr.

SMARTBROKER+ lässt sich zudem mit dem onvista Portfolio verbinden. Nutzer können ihre Depotdaten importieren und ihre Wertpapiere auf onvista verfolgen.

80 € ETF-Bonus für Neukunden

Wer bis einschließlich 31. August 2026 erstmals ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnet und anschließend mindestens fünf Trades durchführt, kann ETF-Anteile im Wert von 80 € erhalten. Bei der Prämie handelt es sich um Anteile eines MSCI-World-ETFs. Die weiteren Voraussetzungen ergeben sich aus den Teilnahmebedingungen.

Scalable Capital: Günstig handeln und flexibel sparen

Scalable Capital* gehört zu den bekanntesten digitalen Brokern in Deutschland. Im kostenlosen FREE Broker fallen für reguläre Orders über gettex grundsätzlich 0,99 € an. Bestimmte ETFs und weitere Produkte können abhängig vom Anbieter und den geltenden Bedingungen ohne Ordergebühr gehandelt werden.

Besonders groß ist das Sparplanangebot: Mehr als 2.700 ETFs sind verfügbar und können bereits ab 1 € ohne Ausführungsgebühr bespart werden. Zusätzlich bietet Scalable Capital mehrere Tausend sparplanfähige Aktien sowie Fonds und Kryptowährungen an.

Für Anleger, die häufiger handeln, gibt es neben dem kostenlosen Modell ein kostenpflichtiges Tarifmodell mit Trading-Flatrate. Ob sich dieses lohnt, hängt vor allem von der Zahl und Größe der monatlichen Orders ab.

Nach den aktuellen Konditionen erhalten Kunden bis zu 2,5 % Zinsen. Im kostenlosen Modell ist der verzinste Betrag auf 100.000 € begrenzt. Die Verzinsung kann sich entsprechend der Marktlage ändern.

Welcher der drei Broker passt zu dir?

Alle drei Anbieter arbeiten mit niedrigen Grundkosten, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte.

Traders Place* kann interessant sein, wenn du günstig handeln möchtest, aber Wert auf mehrere deutsche Börsenplätze und eine breite Produktpalette legst.

SMARTBROKER+* eignet sich besonders für Anleger, die viele Anlageklassen und Handelsplätze in einem Depot nutzen möchten. Der aktuelle ETF-Bonus kann den Einstieg zusätzlich attraktiv machen.

Scalable Capital* punktet vor allem mit einem großen Sparplanangebot, einer übersichtlichen digitalen Nutzung und unterschiedlichen Gebührenmodellen für gelegentliche und aktive Anleger.

Bei der Entscheidung solltest du auch dein typisches Ordervolumen berücksichtigen. Kostenlose Orders bei Traders Place und SMARTBROKER+ setzen auf bestimmten Handelsplätzen einen Mindestordervolumen von 500 € voraus. Wer regelmäßig kleinere Beträge investiert, sollte deshalb Sparpläne und reguläre Ordergebühren getrennt vergleichen.

Niedrige Ordergebühren sind nicht alles

Ein Depot sollte nicht allein nach dem beworbenen Einstiegspreis ausgewählt werden. Relevant sind unter anderem:

die für dich wichtigen Börsen- und Handelsplätze,

die Auswahl an Aktien, ETFs, Fonds und weiteren Produkten,

die Gebühren bei deinem typischen Ordervolumen,

mögliche Fremdkosten und Spreads,

Sparplanangebot und Mindestsparrate,

Bedienbarkeit, Service und Steuerabwicklung.

Auch der Handelszeitpunkt kann die tatsächlichen Kosten beeinflussen. Außerhalb der regulären Börsenzeiten können die Spreads größer ausfallen. Eine Order ohne ausgewiesene Ordergebühr ist daher nicht automatisch insgesamt kostenlos.

Fazit: Drei günstige Broker – aber nicht für jeden derselbe Sieger

Traders Place*, SMARTBROKER+* und Scalable Capital* zählen zu den günstigen Brokern im onvista Vergleich. Alle drei verzichten auf eine laufende Depotgebühr und ermöglichen kostenlose ETF-Sparpläne ab kleinen Beträgen.

Welcher Anbieter die beste Wahl ist, hängt jedoch von deinem Anlageverhalten ab. Traders Place und SMARTBROKER+ bieten eine breite Auswahl an Handelsplätzen und Wertpapieren. Scalable Capital überzeugt besonders beim regelmäßigen Sparen und mit verschiedenen Tarifmodellen.

Die aktuellen Aktionen können die Depoteröffnung zusätzlich interessant machen: SMARTBROKER+ bietet derzeit einen ETF-Bonus von 80 €, während bei Traders Place ein Neukundenbonus von 60 € erhältlich ist. Trotzdem solltest du dich nicht allein von einer einmaligen Prämie leiten lassen. Langfristig sind die Kosten und Leistungen entscheidend, die zu deinen persönlichen Anlageplänen passen.

Im onvista Brokervergleich kannst du die drei Anbieter mit weiteren Brokern vergleichen und das Ergebnis nach deinen eigenen Vorgaben sortieren.