EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von 2,2 Mrd. €

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EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von 2,2 Mrd. €

24.07.2026 / 13:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Munich Re verzeichnete ein starkes zweites Quartal 2026 und hat mit einem vorläufigen Nettogewinn von rund 2,2 Mrd. € den Analystenkonsens von 1,786 Mrd. €* für Q2 2026 deutlich übertroffen.

Neben einer insgesamt erfreulichen operativen Entwicklung trug dazu eine sehr geringe Großschadenbelastung in der Rückversicherung Schaden/Unfall bei. Gleichzeitig erzielte Munich Re ein sehr starkes Kapitalanlageergebnis, das sich auch maßgeblich im außerordentlich guten Nettoergebnis von ERGO in Höhe von rund 0,3 Mrd. € niederschlägt.

Mit einem Konzernergebnis von rund 3,9 Mrd. € für das erste Halbjahr ist Munich Re auf sehr gutem Weg, das Gewinnziel von 6,3 Mrd. € für das Gesamtjahr 2026 zu erreichen. Die endgültigen Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 wird Munich Re wie geplant am 7. August veröffentlichen.

* Mittelwert aus Schätzungen von 13 Finanzanalysten.

Kontakt:

Dr. Stefan Gehring

General Counsel & Group Compliance Officer

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