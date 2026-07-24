EQS-AFR: DZ HYP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DZ HYP AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DZ HYP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
24.07.2026 / 11:26 CET/CEST
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Hiermit gibt die DZ HYP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 08.09.2026
Ort:
https://dzhyp.de/de/investor-relations/rating-und-berichte/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 08.09.2026
Ort:
https://dzhyp.de/en/investor-relations/rating-and-reports/financial-reports/
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DZ HYP AG
|Rosenstraße 2
|20095 Hamburg Münster
|Deutschland
|Internet:
|www.dzhyp.de
|LEI Code:
|5299004TE2DYMKEAM814
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2371324 24.07.2026 CET/CEST