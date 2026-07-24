EQS-AFR: Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Logwin AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



24.07.2026 / 10:34 CET/CEST

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Hiermit gibt die Logwin AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports

24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Logwin AG an de Längten 5 6776 Grevenmacher Luxemburg Internet: www.logwin-logistics.com LEI Code: 529900XUC6PXMN6ABU42

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