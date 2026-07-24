EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.07.2026 / 09:31 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Peter Nachname(n): Mümmler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

LPKF Laser & Electronics SE

b) LEI

529900BCQXUJL7J96G45

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006450000

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 14,00 EUR 21.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 14,00 EUR 21.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETA

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Sprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Internet: www.lpkf.com LEI Code: 529900BCQXUJL7J96G45

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