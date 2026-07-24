EQS-News: Aufsichtsrat der Siltronic AG beschließt vorzeitige Vertragsverlängerung von Klaus Buchwald als COO

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Aufsichtsrat der Siltronic AG beschließt vorzeitige Vertragsverlängerung von Klaus Buchwald als COO



24.07.2026 / 14:07 CET/CEST

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Pressemitteilung



Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

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Aufsichtsrat der Siltronic AG beschließt vorzeitige Vertragsverlängerung von Klaus Buchwald als COO

München, 24. Juli 2026 – Der Aufsichtsrat der Siltronic AG hat in seiner heutigen Sitzung den am 31. Mai 2027 auslaufenden Vorstandsvertrag von Klaus Buchwald, COO, vorzeitig um weitere fünf Jahre bis 31. Mai 2032 verlängert. Mit der vorzeitigen Verlängerung unterstreicht der Aufsichtsrat die Verlässlichkeit der personellen Aufstellung an der Unternehmensspitze: Gemeinsam mit CEO Dr. Michael Heckmeier und CFO Claudia Schmitt bleibt das eingespielte Vorstandsteam damit über die kommenden Jahre hinweg zusammen.

„Klaus Buchwald hat sich seit seinem Eintritt in den Vorstand im Juni 2024 als prägende Kraft im operativen Geschäft der Siltronic AG erwiesen", betont Dr. Tobias Ohler, Aufsichtsratsvorsitzender der Siltronic AG, und sagt weiter: „Mit großer Erfahrung und einem klaren Blick für effiziente Abläufe hat er die operative Schlagkraft des Unternehmens in einem für die Waferindustrie herausfordernden Umfeld gestärkt. Gleichzeitig treibt er wichtige Zukunftsthemen wie den gezielten Einsatz digitaler Technologien und Künstlicher Intelligenz voran. Mit der vorzeitigen Verlängerung seines Vertrags setzen wir bewusst auf Erfahrung und Kontinuität. Ich freue mich darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit Klaus Buchwald und dem gesamten Vorstandsteam konsequent weiterzugehen.“



Klaus Buchwald kommentiert: „Die Verlängerung verstehe ich als Auftrag, das Erreichte zu festigen und Siltronic operativ noch wettbewerbsfähiger zu machen. Mein Dank gilt dem Aufsichtsrat für das Vertrauen, meinen Vorstandskollegen Michael Heckmeier und Claudia Schmitt für die hervorragende Zusammenarbeit und dem gesamten Siltronic Team, das diesen Fortschritt Tag für Tag ermöglicht."



Kontakt:

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Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Hightech-Waferlösungen ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Wafer sind die Grundlage der Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen des digitalen Lebens – von Servern und Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Technologie, Innovationskraft und operative Exzellenz. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.300 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.

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