EQS-News: GBC AG startet Research Coverage der Zefiro Methane Corp. Mit Rating „Kaufen“ – „Integrierte Plattform adressiert langfristigen Milliardenbedarf bei Methanreduktion und Bohrlochsanierung“

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GBC AG startet Research Coverage der Zefiro Methane Corp. Mit Rating „Kaufen“ – „Integrierte Plattform adressiert langfristigen Milliardenbedarf bei Methanreduktion und Bohrlochsanierung“



24.07.2026 / 10:30 CET/CEST

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GBC AG startet Research Coverage der Zefiro Methane Corp. Mit Rating „Kaufen“ – „Integrierte Plattform adressiert langfristigen Milliardenbedarf bei Methanreduktion und Bohrlochsanierung“ Augsburg, 24. Juli 2026 – Die GBC AG hat die Coverage der Zefiro Methane Corp. (ISIN: CA98926D1069; WKN: A3DVHU) aufgenommen und vergibt im Rahmen der deutsch- und englischsprachigen Initial-Coverage-Studien vom 21. Juli 2026 ein KAUFEN-Rating mit einem Kursziel von 1,50 USD beziehungsweise 2,12 CAD auf Sicht bis zum 30. Juni 2027. Die Studien wurden von den Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger erstellt.



„Operative Trendwende in einem strukturellen Wachstumsmarkt“

Die Zefiro Methane Corp. ist ein börsennotiertes Umweltdienstleistungsunternehmen mit operativem Schwerpunkt in den USA. Das Unternehmen ist auf die Identifikation, Messung und Reduzierung von Methanemissionen aus stillgelegten, aufgegebenen und verwaisten Öl- und Gasbohrungen spezialisiert. Über die operativen Gesellschaften Plants & Goodwin und Appalachian Well Surveys deckt Zefiro wesentliche Leistungen des Stilllegungsprozesses innerhalb einer integrierten Plattform ab – von Methanmessungen, technischer Planung, Wireline- und Cementing-Leistungen bis hin zu Bohrlochstilllegung, Transport, Rückbau und Rekultivierung.



Nach Einschätzung der GBC AG adressiert Zefiro einen strukturell wachsenden Markt. In den USA bestehen rund zwei Millionen nicht verschlossene inaktive Öl- und Gasbohrungen. Allein die Kosten für die Stilllegung der dokumentierten inaktiven Onshore-Bohrungen werden auf rund 280 Mrd. USD geschätzt. Weitere schätzungsweise 1,2 Millionen undokumentierte Onshore-Bohrungen sind darin noch nicht enthalten. Die im Rahmen des Infrastructure Investment and Jobs Act bereitgestellten Mittel von 4,7 Mrd. USD bilden daher lediglich einen Bruchteil des langfristigen Sanierungsbedarfs ab.



Neben staatlich finanzierten Orphan-Well-Programmen entsteht zusätzliche Nachfrage durch private Öl- und Gasproduzenten sowie Energie-, Infrastruktur- und Rechenzentrumsentwickler. Nicht ordnungsgemäß stillgelegte Altbohrungen können die Errichtung oder Erweiterung entsprechender Standorte verzögern und müssen daher teilweise kurzfristig saniert werden.



Zefiro hat seine operative Präsenz inzwischen auf 13 US-Bundesstaaten ausgeweitet. Durch den Erwerb von fünf Rigs und ergänzendem Equipment von Viking Well Service wurde die jährliche Umsatzkapazität nach Unternehmensangaben um rund 10 Mio. USD erweitert. Die zusätzliche Ausrüstung ermöglicht es dem Unternehmen, mehr Projekte parallel umzusetzen, bestehende Kundenbeziehungen auszubauen und weitere regionale Märkte zu erschließen.



Seit dem Managementwechsel im Juni 2025 ist zugleich eine deutliche operative Trendwende erkennbar. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 stieg der Umsatz um 35,8 % auf 33,19 Mio. USD. Das EBITDA verbesserte sich im selben Zeitraum auf 3,10 Mio. USD nach −5,52 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig wurde ein positiver operativer Cashflow von 4,12 Mio. USD erwirtschaftet und die Finanzverschuldung deutlich reduziert.



Für das Geschäftsjahr 2025/26 prognostiziert die GBC AG Umsatzerlöse von 45,18 Mio. USD und ein EBITDA von 3,73 Mio. USD. Für 2026/27 werden ein Umsatzanstieg auf 57,92 Mio. USD und ein EBITDA von 10,02 Mio. USD erwartet. Im Geschäftsjahr 2027/28 sollen der Umsatz 66,85 Mio. USD und das EBITDA 12,22 Mio. USD erreichen. Zusätzliche Ergebnisimpulse könnten sich ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026/27 aus der Wiederaufnahme des Carbon-Credit-Geschäfts ergeben.



Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, kommentiert:

„Zefiro adressiert einen Markt, dessen Dimension weit über die derzeit verfügbaren staatlichen Förderprogramme hinausgeht. Millionen inaktiver und unzureichend verschlossener Bohrungen, ein geschätzter Sanierungsbedarf von rund 280 Mrd. USD sowie zusätzliche Nachfrage aus Energie-, Infrastruktur- und Rechenzentrumsprojekten schaffen langfristige Marktchancen. Mit der integrierten Plattform, der erweiterten Rig-Kapazität und der Präsenz in inzwischen 13 US-Bundesstaaten besitzt Zefiro aus unserer Sicht gute Voraussetzungen, um sowohl an staatlichen Programmen als auch an der wachsenden privaten Nachfrage zu partizipieren. Die perspektivische Wiederaufnahme des Carbon-Credit-Geschäfts eröffnet darüber hinaus eine zusätzliche, margenstarke Wachstumskomponente.“



Auf Basis eines dreistufigen DCF-Bewertungsmodells leitet die GBC AG ein Kursziel von 1,50 USD beziehungsweise 2,12 CAD ab und nimmt die Coverage mit dem Rating KAUFEN auf. Wesentliche Werttreiber sind nach Einschätzung der Analysten die weitere Auslastung der erweiterten Flottenkapazität, die Umsetzung mehrjähriger staatlicher und privater Projekte, die regionale Expansion sowie die erwartete Verbesserung der Brutto- und EBITDA-Margen. Das Carbon-Credit-Geschäft stellt eine zusätzliche langfristige Upside-Option dar.



Die vollständigen Originalstudien vom 21. Juli 2026 stehen in deutscher und englischer Sprache zum Download zur Verfügung:

Deutsche Researchstudie:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=71cecba2f7f1bff1e7cb67e65ffce2f9



Englische Researchstudie:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f2faa8e1f24a4975f17c41b5374f6402



Über Zefiro Methane Corp.

Die Zefiro Methane Corp. (ISIN: CA98926D1069; WKN: A3DVHU) ist ein börsennotiertes Umweltdienstleistungsunternehmen mit operativem Schwerpunkt in den USA. Das Unternehmen bietet integrierte Dienstleistungen zur Identifikation, Messung und Reduzierung von Methanemissionen aus stillgelegten, aufgegebenen und verwaisten Öl- und Gasbohrungen an.



Über Plants & Goodwin und Appalachian Well Surveys erbringt Zefiro unter anderem Methanmessungen, technische Planung, Wireline-, Cementing-, Transport-, Stilllegungs- und Rekultivierungsleistungen. Ergänzend entwickelt und vermarktet das Unternehmen Carbon Credits aus nachweislich vermiedenen Methanemissionen. Zu den Kunden zählen staatlich finanzierte Orphan-Well-Programme, private Energieunternehmen und Infrastrukturbetreiber.



Risikohinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Investitionen in Aktien sind grundsätzlich mit Risiken verbunden – bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Maßgeblich ist ausschließlich die vollständige Researchstudie, die den vollständigen Disclaimer, die Risikohinweise sowie weitere rechtliche Hinweise enthält. (EQS News)



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG und Art. 20 MAR

Die GBC AG und die verantwortlichen Analysten weisen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte bestehen können: 5a, 11. Details finden sich im vollständigen Researchbericht sowie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



Pressekontakt GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg



Telefon: +49 821 241133 0

E-Mail: research@gbc-ag.de

Website: www.gbc-ag.com

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